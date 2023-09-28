У США республіканці не підтримують фінансування України на $6 млрд, Конгресу загрожує шатдаун

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив, що серед законодавців немає необхідної кількості голосів для підтримки ініціативи Сенату, яка передбачає уникнення тимчасового припинення роботи федеральних органів влади (так званий шатдаун) і паралельне виділення коштів для України.

Як зазначає CNN, до закінчення терміну фінансування уряду залишилося всього чотири дні, а ясного шляху запобігання зупинки роботи, як і раніше, немає.

– Палата представників і Сенат ідуть шляхом зіткнення і не бачать жодного рішення, оскільки обидві палати розійшлися в думках щодо стратегії дій у разі насування крайнього терміну, коли фінансування уряду закінчиться в суботу опівночі, – пише телеканал.

Сенат дотримується двопартійного підходу, представивши у вівторок узгоджений обома партіями законопроєкт про тимчасове припинення роботи уряду до 17 листопада, проте немає жодних гарантій, що цей захід буде ухвалено в Палаті представників.

Зараз дивляться

Спікер Кевін Маккарті не став обговорювати перспективу винесення сенатського законопроєкту на голосування і натомість намітив інший курс дій, заявивши, що Палата розгляне окремий консервативний законопроєкт про припинення роботи уряду, який міститиме положення про захист кордонів США.

Маккарті каже, що це станеться незалежно від того, чи впевнене керівництво Республіканської партії в наявності голосів для ухвалення законопроєкту.

Як зазначає CNN, республіканців у Палаті представників роздирають внутрішні розбіжності, а вимоги непримиренних консерваторів виходять на перший план у міру того, як насувається загроза шатдауну.

– Нам знадобиться більше часу. Тому ми ухвалимо безперервну резолюцію і, сподіваюся, у п’ятницю винесемо її на розгляд, що дасть змогу зберегти уряд відкритим, але водночас вирішити питання з кордоном, – заявив Маккарті в середу.

Однак низка жорстких консерваторів висловилися проти будь-якого законопроєкту про короткострокове фінансування.

Республіканець від штату Теннессі Енді Оглс заявив, що він, як і раніше, виступає “проти” короткострокового законопроекту про фінансування, незважаючи на те, що керівництво закликало членів конференції працювати як єдина команда.

У середу Маккарті дав зрозуміти, що в Палаті представників немає достатньої підтримки сенатського законопроєкту про короткострокові витрати, після того як за зачиненими дверима зустрівся з членами конференції республіканців, які виступають проти законопроєкту. Саме до цього законопроєкту внесено пропозиції щодо додаткових коштів для України на суму $6,2 млрд.

– Я не бачу підтримки в Палаті представників, – сказав Маккарті журналістам, відповідаючи на запитання про те, чи не є цей законопроект безперспективним.

У міру того як кожна з палат іде своїм шляхом, шанси на припинення роботи зростають із кожним днем, зазначає CNN.

Крім допомоги Україні в законопроєкті Сенату також є $6 млрд на ліквідацію наслідків стихійних лих.

Утім, саме положення в законопроєкті, що стосуються України, можуть призвести до чергового зіткнення між Сенатом і Палатою представників, оскільки багато консерваторів не хочуть схвалювати збільшення допомоги Києву.

Крім того, Сенату доведеться розв’язувати свої власні проблеми, оскільки сенатор від республіканської партії Ренд Пол заявив, що він буде затягувати розгляд будь-якого законопроєкту, що передбачає додаткове фінансування України. Без згоди всіх 100 членів Сенату на прискорений розгляд законопроекту незрозуміло, чи зможе Конгрес ухвалити проект закону до закінчення терміну припинення роботи.

У середу сенатор-демократ Чак Шумер застеріг членів палати від “тактики затягування” ухвалення двопартійного проміжного законопроекту, що, за його словами, може призвести до зупинки роботи.

– На нас чекає ще багато роботи. Тепер, коли ми працюємо над законопроєктом, буде потрібна згода і співпраця, щоб швидко провести його через палату. Ми не можемо допустити, щоб члени Сенату намагалися застосувати тактику відстрочки в останню хвилину і ризикували припиненням роботи, – сказав він, виступаючи на засіданні Сенату.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.