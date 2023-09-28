Борються з путінським режимом: що відомо про легіон Свобода Росії

22 травня 2023 року добровольці легіону Свобода Росії записали відеозвернення до своїх громадян, щоб ті прокидалися від диктатури Кремля та боролися за вільну від Путіна Росію.

Також добровольці легіону повідомили, що повертаються додому, та закликали жителів прикордонних регіонів не чинити опір та не боятися їх.

У легіоні Свобода Росії тоді заявили, що їхні підрозділи та Російський добровольчий корпус нібито вже зайняли населений пункт Козинка Бєлгородської області, а до Грайворона заходять передові загони.

Зараз дивляться

28 вересня стало відомо, що бійці легіону Свобода Росії знову проводять операцію на території Бєлгородської області РФ.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про добровольчий легіон Свобода Росії, коли був сформований та які завдання покладені на бійців легіону.

Що відомо про легіон Свобода Росії

За відкритою інформацією, легіон Свобода Росії — російський легіон Збройних сил України.

Сформований він був у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час повномасштабної війни. Другим таким підрозділом є Російський добровольчий корпус, створений у серпні 2022.

Свобода Росії належать до Інтернаціонального легіону ТрО України.

До легіону входять колишні військовослужбовці Збройних сил РФ та інші росіяни. За деякими джерелами, у легіоні також є білоруси, які не мали досвіду служби в регулярних військах.

Також до легіону приїжджають люди з різних країн, щоб боротися з путінським режимом.

Ідеологія та символіка

Добровольці легіону використовують на шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ.

За словами самих бійців, біло-синьо-білий прапор – це прапор вільної Росії.

Як стверджують учасники об’єднання, легіон Свобода Росії був створений для боротьби з путінським режимом.

Що ж стосується зарплат бійців легіону, то один з добровольців в інтервʼю на українському YouTube-каналі PRESSING повідомив, що харчові продукти, заробітну платню та зброю вони отримують від ЗСУ.

– Свобода Росії входить до Інтернаціонального легіону ТрО України, який своєю чергою підпорядковується ГУР. Тому ми отримуємо необхідне харчове та грошове забезпечення, – додав доброволець легіону.

Історія створення легіону Свобода Росії

Дата створення легіону – 11 березня 2022 року. Коли бійці армії РФ добровільно перейшли на бік України, було сформовано роту легіону (понад 100 осіб).

За словами командира роти, 27 лютого за допомогою співробітників СБУ вони перейшли на український бік, щоб захистити українців від справжніх фашистів.

Перші добровольці легіону розпочали індивідуальну підготовку в кінці березня 2022 року. Зокрема, особовий склад легіону під керівництвом інструкторів із ЗСУ вивчив особливості роботи шведсько-британської переносної протитанкової керованої ракети малої дальності NLAW.

Що відомо про бійців та спеціальні завдання легіону Свобода Росії

У відкритому доступі такої інформації немає, вона засекречена. Оскільки більшість бійців легіону – це колишні військові ЗС РФ, задля своєї безпеки вони не розголошують особисту інформацію.

Фото: Легіон Свобода Росії

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