Республіканці забрали з проєкту оборонного бюджету $300 млн для України – The Hill
Республіканці в Палаті представників США вирішили вилучити $300 млн допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати і проголосувати за них окремо.
Це було зроблено всупереч обіцянкам спікера Кевіна Маккарті цього не робити, пише The Hill.
– Республіканці Палати представників у середу ввечері запропонували виключити $300 млн допомоги Україні зі свого законопроєкту про витрати на оборону і призначили окреме голосування щодо фондів, змінивши курс перед очікуваним остаточним голосуванням, – пише видання.
Комітет з питань регламенту Палати представників постановив вилучити фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, призначеної для навчання українських солдатів і закупівлі зброї, із законопроєкту про асигнування на національну оборону.
$300 млн фінансування для України розглядатимуть окремим законопроєктом. Голова регламентного комітету Палати Том Коул пояснив це необхідністю розблокувати ухвалення оборонного бюджету.
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