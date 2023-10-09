Авіаносна ударна група ВМС США прямує на Близький Схід для підтримки Ізраїлю – Пентагон

Авіаносна ударна група ВМС США прямує до східної частини Середземного моря, оскільки Ізраїль готується до широкомасштабної кампанії проти ХАМАСу в Газі.

Про це повідомив глава Міністерства оборони США Ллойд Остін.

Атомний авіаносець Джеральд Р. Форд (USS Gerald R. Ford), як повідомляється в соціальних мережах цього судна, ще на початку цього тижня почав своє переміщення, що наблизило його до Ізраїлю.

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До авіаносної ударної групи, крім самого авіаносця, входять крейсер з керованими ракетами Normandy (CG 60) та есмінці Thomas Hudner (DDG 116), Ramage (DDG 61), Carney (DDG 64) і Roosevelt (DDG 80).

США також вживають заходів для посилення своєї присутності в регіоні винищувачів, в тому числі ескадрилій F-35, F-15, F-16 і A-10. За останні місяці вони відправили кілька таких літаків на Близький Схід у відповідь на агресію з боку іранських сил по всьому регіону, в тому числі в Сирії і в Оманській затоці.

Присутність ударної групи призначена для стримування Хезболли в Лівані та інших бойових угруповань, що виступають проти Ізраїлю, заявили офіційні особи.

Раніше президент США Джо Байден попередив, що “це не той момент, коли будь-яка ворожа Ізраїлю сторона може використовувати ці атаки для отримання вигоди”.

Нагадаємо, ХАМАС, як і Хезболла, визнаний терористичною організацією Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Ізраїлем, а також низкою інших демократичних держав. Україна не визнавала жоден з цих рухів екстремістським чи терористичним.

Представник адміністрації президента США Джо Байдена заявив у суботу, що поки не ясно, чи відігравав Іран безпосередню роль в атаках на Ізраїль на цих вихідних, але немає сумнівів, що ХАМАС фінансується, оснащується і озброюється Іраном.

Крім того, уряд Сполучених Штатів пообіцяв швидко надати Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, в тому числі боєприпаси.

– Перша допомога у сфері безпеки почне надходити вже сьогодні і прибуде найближчими днями, – йдеться на сайті Пентагону.

Своєю чергою у Білому домі повідомили, що президент Байден і прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу будуть підтримувати регулярні контакти протягом наступних днів.

Джерела: USS Gerald R. Ford – CVN 78, DoD, White House

Фото: USS Gerald R. Ford – CVN 78

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