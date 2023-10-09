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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Китай будує ядерний підводний човен, який дуже важко виявити – Reuters

Китай
Фото: Depositphotos

До кінця десятиліття Китай планує збудувати ядерний підводний човен нового покоління, який може кинути виклик США і союзникам, оскільки його важко відстежувати.

Аналітики і регіональні аташе з питань оборони кажуть, що з’являється дедалі більше доказів початку будівництва у Китаї субмарини з балістичними ракетами типу 096, безшумність якої частково забезпечать російські технології, повідомляє Reuters.

Дослідження, які обговорювали на конференції у Військово-морському коледжі США у травні та опублікував у серпні Китайський інститут морських досліджень при цьому коледжі, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити.

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Сім аналітиків та троє військових аташе в Азії вважають, що цей висновок заслуговує на довіру.

– Підводні човни типу 096 стануть справжнім кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити, – заявив підводник у відставці, аналітик військово-морської технічної розвідки Крістофер Карлсон.

ВМС Китаю регулярно патрулюють із повним озброєнням для ядерного стримування на своїх старих катерах типу 094 біля острова Хайнань у Південно-Китайському морі. Проте ці субмарини, які несуть найсучаснішу китайську ракету JL-3, вважаються відносно шумними.

А підводний човен типу 096 не поступатиметься найсучаснішим російським підводним човнам з точки зору малопомітності, сенсорів та озброєння.

У Міноборони РФ та КНР агентству не відповіли на запити про коментарі щодо субмарин типу 096.

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Джерело: Reuters
ВМС, Зброя, Китай, Росія, США-Китай
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