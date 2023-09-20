Припиніть війну – і Зеленський не буде виступати: Небензю вгамували після спроби зірвати засідання РБ ООН

Постійний представник Російської Федерації при Організації Об’єднаних Націй Василь Небензя вирішив затягнути початок засідання Ради безпеки ООН через порядок виступу президента України Володимира Зеленського.

Небензя намагався не дати українському лідеру виступити одразу після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

У відповідь на це прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який цього разу головує в Радбезі, заявив, що порядок виступів було узгоджено заздалегідь, тож він не викликав заперечень із боку учасників РБ ООН.

Зараз дивляться

– Я хочу запевнити російських колег і всіх учасників, що це не спецоперація албанського головування. Це продовження давньої й усталеної практики Радбезу, яка повністю відповідає положенням ООН, – сказав прем’єр Албанії.

Коментуючи це, Небензя знову звинуватив у всьому голів країн Заходу і не погодився з рішенням голови Радбезу.

– Я хотів би вас попередити, якщо ви зараз вдарите молотком (ідеться про молоток, яким держава, що головує, формально розпочинає засідання. – Ред.), тим самим формалізувавши ваше рішення, албанське президентство буде заплямовано, – сказав постпред РФ.

У відповідь на це Еді Рама сказав: – Припиніть війну – і президент Зеленський не виступатиме.

Це не вперше, коли через надмірну активність російського постпреда початок засідання Радбезу довелося відкладати. Так, майже рік тому, під час засідання РБ ООН з питань миру та безпеки в Україні, глава МЗС РФ Сергій Лавров, який очолював делегацію Росії, спочатку запізнився на годину, а потім втік із Радбезу. Перед втечею очільник російської делегації звинуватив українського президента у “безкарності” на Донбасі.

Згодом до втеч із засідання Радбезу вдавався і сам Небензя. У жовтні минулого року, коли обговорювалась тема недопущення підриву Каховської ГЕС окупантами (яку вони все ж підірвали у червні 2023), постпред Росії втік із засідання, оскільки йому не сподобалися слова представника України на Радбезі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.