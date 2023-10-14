Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
У Сочі пролунали вибухи, у будинках зникло світло
Сьогодні на світанку жителі російського міста Сочі Краснодарського краю чули кілька вибухів. У деяких будинках зникло світло.
Про це люди повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
Російське Міноборони заявляє про начебто збиття двох дронів над Чорним морем поблизу міста. Інформації про постраждалих не надходило.
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Також вибухи чули і жителі Адлера.
Фото: скриншот
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