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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Сочі пролунали вибухи, у будинках зникло світло

вибух у сочі

Сьогодні на світанку жителі російського міста Сочі Краснодарського краю чули кілька вибухів. У деяких будинках зникло світло.

Про це люди повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Російське Міноборони заявляє про начебто збиття двох дронів над Чорним морем поблизу міста. Інформації про постраждалих не надходило.

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Також вибухи чули і жителі Адлера.

Фото: скриншот

Вибух, Росія, Сочі
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