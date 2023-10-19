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Виробляє компоненти дронів для атак РФ на Україну: США запровадили санкції проти іранської компанії

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

США ввели санкції проти іранської компанії, яка виробляла компоненти дронів, що застосовувалися Росією у війні в Україні.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Окрім цієї компанії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило санкції ще проти 7 компаній, 11 фізичних осіб та одного судна, які знаходяться в Ірані, Гонконзі, Китаї та Венесуелі та забезпечують компонентами іранські програми з виробництва балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів.

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– Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншу зброю продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світу, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Він зазначив, що США продовжуватимуть вживати заходи, щоб перешкодити розповсюдженню Іраном БПЛА та іншої зброї репресивним режимам.

– Ми закликаємо міжнародну спільноту робити те саме, – додав Нельсон.

Серед компаній, проти яких Мінфін США запровадили санкції, є іранська Sarmad (Sarmad Electronic Sepahan Company), яка виробляла компоненти для БПЛА Mohajer-6, збитих українськими силами. Mohajer-6 – дрон, що забезпечує розвідку і спостереження, але також здатний завдавати ударів.

Він виробляється іранською компанією Qods Aviation Industries (QAI). Цей дрон використовувався російськими військами в Україні. Санкції проти QAI були запроваджені США ще у грудні 2013 року.

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Іран, Безпілотники, Дрони, санкції, США
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