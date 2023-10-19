ЗСУ знищили російські війська, які загрожували Естонії – очільник МЗС

Естонія готова більше допомагати Україні у війні проти російського ворога, адже українські військові насправді воюють і за естонський народ.

Про це на форумі під егідою Атлантичної ради заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, до 90% населення Естонії розуміють, що українці воюють за них та замість них.

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Наприклад, у 2016-2017 роках біля російсько-естонського кордону постійно у бойовій готовності перебували близько 120 тисяч військових РФ. За словами голови МЗС, було лише одне питання, чи віддасть Путін наказ.

Але з минулого року цих російських військових відправили на фронт в Україну і більшість цих військ вже просто не існує.

— Ми були готові й не боялися. Але їх послали в Україну, і більшість з них вже просто не існують, вони мертві. Замість нас їх позбавилися українці. І це лише маленький приклад, чому ми точно розуміємо: замість того, щоб мати агресію або військовий конфлікт між Росією і членами НАТО в нашому регіоні, найбільш ефективний та навіть, дозвольте сказати жорстоко, найдешевший шлях, щоб позбавитися від агресивності Росії, полягає у нашій підтримці України. Тому що Україна воює саме з цим, — сказав Тсахкна.

Для Естонії російська війна проти України несе екзистенційну загрозу – вона буде визначальним моментом для майбутнього трансатлантичної безпеки. Якщо ж Україна заради миру поступиться своїми територіями, то це лише підживить Росію до нової агресії.

Саме тому Естонія зосереджена на трьох ключових напрямках: підтримка України, підвищення ціни за війну для РФ і боротьба з безкарністю.

– Наше перше завдання, – допомогти Україні виграти цю війну, добитися стійкого миру та відновлення. Нашим інтересам також відповідає розширення зони безпеки й стабільності в Європі, – наголосив міністра закордонних справ Естонії.

Він також зауважив, що Україна має приєднатися до Європейського Союзу і до НАТО. Європа має зробити усе, щоб російський диктатор Путін не зміг зруйнувати європейську єдність.

Зауважимо, що зараз Естонія витрачає на допомогу Україні близько 1% ВВП.

Джерело : Укрінформ

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