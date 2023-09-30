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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Посилюють лінію укріплень та оборону: розвідка Естонії про дії окупантів на Запоріжжі

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Війська РФ посилюють оборону Токмака і вибудовують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська у Запорізькій області.

Про це заявила розвідка Естонії.

– За винятком резонансного удару по штабу у глибині Криму, порівняно з минулим тижнем нових подій у війні в Україні сталося відносно мало, – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що українські підрозділи продовжують діяти на тактичному рівні у Запорізькій області на Оріхівському напрямку поруч із селом Роботине.

Зараз дивляться

– Українці розширили і зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка і Вербове. Основний тягар боїв лежить на піхоті, підтримані вогнем артилерії тактичні групи якраз добре підходять для захоплення укріплених позицій. Мінні поля все ще сковують маневри техніки, – інформує розвідка.

Також зазначається, що окупанти зробили кілька локальних контратак, проте вони не принесли очікуваного результату.

– Найближчим часом українцям все ж буде складно домогтися оперативного успіху, тобто, повністю перерізати сухопутний шлях до Криму, – йдеться у повідомленні.

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зсу військові

Джерело: ERR

Війна в Україні, Естонія, Запорізька область, Розвідка
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