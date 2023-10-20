У них є дещо спільне: Байден порівняв Путіна з ХАМАС

Президент Росії Володимир Путін подібний до терористів із ХАМАС, оскільки обидві ці сили намагаються знищити демократію.

Про це заявив президент США Джо Байден у ніч на 20 жовтня, у спеціальному зверненні до народу Америки.

– ХАМАС і Путін становлять різні загрози. Але у них є дещо спільне: вони хочуть повністю знищити сусідню демократію. Для ХАМАСу мета існування – знищення Ізраїлю і вбивство євреїв. Водночас Путін заперечує, що в України є або колись була державність. Він стверджує, що СРСР створив Україну, – нагадав він.

Він підкреслив, що розуміє, що для американців ці конфлікти можуть здаватися далекими, “і цілком природно запитати, чому це має значення для Америки”.

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Байден нагадав, що “історія вчить нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони спричиняють ще більший хаос, смерть і руйнування”.

Далі американський лідер заявив, що якщо США не допоможуть “зупинити апетит Путіна до влади і контролю в Україні”, то він не зупиниться на цьому вторгненні, перейшовши до інших завоювань у Польщі або в країнах Балтії.

– Він (Путін, – Ред.) не обмежиться тільки Україною. Путін уже погрожує “нагадати” Польщі, що частина їхніх земель була “подарунком Росії”. Колишній президент РФ (йдеться про Дмитра Медведєва, – Ред.) назвав Естонію, Латвію і Литву “балтійськими провінціями Росії”. Це наші союзники по НАТО, – нагадав глава Білого дому.

Що стосується конфлікту з ХАМАС, то підтримка Ізраїлю є частиною мети США – “побудувати краще майбутнє для Близького Сходу”, – сказав він.

За словами Байдена, притягаючи угруповання ХАМАС до відповідальності за терористичні атаки, США можуть допомогти запобігти загостренню майбутніх конфліктів у регіоні.

Глава американської держави наголосив, що якщо сьогодні США і союзники відступлять і дозволять Путіну “стерти незалежність України”, тоді агресори в усьому світі хотітимуть зробити так само з іншими країнами.

Нагадаємо, раніше президент США оголосив про намір у п’ятницю, 20 жовтня, відправити до Конгресу США запит на фінансування України та Ізраїлю.

Фото: White House

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