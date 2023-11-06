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Анна Голішевська, редакторка стрічки
Ігор Рейтерович, Політолог, політичний консультант

Коли вибори у США та як вони вплинуть на Україну

Коли вибори у США та як вони вплинуть на Україну
Фото: Unsplash

Перший етап президентських виборів США розпочнеться восени 2023 року і закінчиться наприкінці 2024-го. За словами президента України Володимира Зеленського, вони вплинуть на підтримку України.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками третього саміту Кримської платформи. Коли вибори в США, та якими будуть основні кандидати на главу держави – читайте в матеріалі.

Коли наступні вибори в США – дата

– Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60 вибори президента Америки.

Жителі оберуть колегії виборників, які у грудні 2024 року обиратимуть президента та віцепрезидента США. Крім того, жителі США визначаться з представниками палат Конгресу.

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Хто буде балотуватись у президенти США

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що основні кандидати на пост президента США – це Джо Байден і Дональд Трамп. Всі інші поки що залишаються на узбіччі активного процесу. Хоча ситуація може змінитися, адже ми знаємо історії зі звинуваченнями, які будуть мати певний вплив і ефекти на передвиборчі кампанії.

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Чи очікувати Україні зменшення підтримки від Америки

За словами експерта, з огляду на дві ключові кандидатури, говорити про якесь кардинальне зменшення або переформатування допомоги Україні не варто. Багато що залежатиме від подій, які відбуватимуться на фронті, від того, в якій стадії перебуватиме війна, якими будуть успіхи в ЗСУ.

Але загалом усі ті формати допомоги, які ми маємо сьогодні, будуть реалізовуватися і при Байдені. Це безальтернативно, з огляду на те, що переважна більшість демократів підтримує цю ідею, як і значна частина республіканців.

Звісно, вони не зможуть просто в один якийсь день закінчити війну, як каже Трамп (за 24 години). Саме тому я вважаю, що Трамп – це найгірший сценарій для України. Треба розуміти, що він – людина не те щоб проросійська, а певною мірою “протрампівська”. В цьому розумінні він завжди зосереджується на питаннях внутрішньої політики, а питання зовнішньої для нього менш цікаві.

Особливо – в контексті взаємодії з іншими країнами. Головним супротивником Трамп вважає Китай. Тому, відповідно, певне переформатування американської політики й, відповідно, допомоги може відбутися.

Однак тут є один нюанс. У цьому році, як і в наступному, якщо будуть підписані Договори про гарантію безпеки для України, то в бюджеті на наступний рік та на 2025-й буде закладено кошти на Україну.

Тому навіть якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів, то не зможе жодним чином заблокувати ці ініціативи. Вони будуть реалізовуватися, адже це прямо не належить до сфери компетенції президента. Тож Дональд Трамп не матиме права вето на подібні рішення.

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Зараз Україні вкрай важливо в цьому році й у наступному укласти ці договори. Нам потрібно домогтися внесення всіх програм підтримки військово-технічної нашої держави в нормативно-правову базу США, та бажано, щоб це було розраховано навіть не на рік, а на більший період часу, додав експерт.

Вибори в США, Джо Байден, Дональд Трамп, Україна-США
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