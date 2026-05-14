Від початку минулої доби російська армія застосувала проти українських міст і громад понад 1 560 дронів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Telegram.

Зеленський про атаки Росії на Україну за добу

За словами президента, лише за ніч проти 14 травня російські війська випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет різних типів.

Йдеться про балістичні, аеробалістичні та крилаті ракети. Основним напрямком удару став Київ.

У столиці пошкодження зафіксували щонайменше на 20 локаціях. Під ударом опинилися житлові будинки, школа, ветеринарна клініка та інша цивільна інфраструктура.

Найбільші руйнування сталися у Дарницькому районі, де російський дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару повністю зруйнований один із під’їздів.

Наразі на місці триває рятувальна операція. З-під завалів вдалося врятувати десятки людей.

– На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди, – заявив Зеленський.

Президент також повідомив про руйнування у Київській області.

Окремо РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Кременчуці, а також портову та житлову забудову у Чорноморську на Одещині.

Крім того, унаслідок нічної атаки на Полтавщині без газопостачання залишилися близько 1 тис. абонентів у кількох населених пунктах.

Зеленський наголосив, що масштаби атак свідчать про відсутність у Кремля намірів завершувати війну.

– Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1 560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення, – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що міжнародні партнери мають продовжувати підтримку української ППО та посилювати тиск на Росію.

За його словами, Україні необхідна подальша реалізація програми PURL для захисту від балістичних ударів.

– Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що унаслідок атаки на Київ 14 травня постраждали 32 людини, серед них двомісячне немовля. Також відомо про одного загиблого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

