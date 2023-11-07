Дипломати G7 у Токіо обговорять створення повітряного щита для України

На порядку денному зустрічі глав МЗС у Токіо, яка пройде 7-8 листопада, з-поміж іншого буде й подальша підтримка України, зокрема продовжиться робота над створенням щита протиповітряної оборони.

Про це заявила перед від’їздом до Японії міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

– Україна є і залишається на першому місці порядку денного G7. Для нас у Європі, а також для G7 загалом на кону стоїть неймовірно багато: якщо ми зараз видихнемося у підтримці України, Путін безжально цим скористається – із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі, – пояснила дипломатка.

За її словами, країни в інших регіонах світу можуть зробити з цього неправильні висновки, тому важливо продовжували рішучу та всебічну підтримку України.

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– Ми повинні сьогодні працювати разом, щоб не виникало нових театрів війни, чиї ударні хвилі сколихнули б усіх нас, – підсумувала Бербок.

Нещодавно Німеччина надала Україні нову партію допомоги. Туди ввійшли, зокрема, бронетранспортери, надводні дрони та радари для ППО IRIS-T.

Джерело : Укрінформ

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