Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Британія запровадила нові санкції проти нафтового та золотодобувного сектору РФ

Британія запровадила нові санкції проти нафтового та золотодобувного сектору РФ
Фото: Depositphotos

Британія запровадила нові санкції проти 29 осіб і організацій, які працюють у російських золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду країни.

– Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав підтримку Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото і нафту – два найважливіші джерела прибутку для російського військового апарату, – сказав міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Хто потрапив під санкції

До нового санкційного списку потрапила мережа, яка базується в Об’єднаних Арабських Еміратах. Компанія відповідальна за переведення прибутків від продажу золота на суму понад $300 млн у Росію.

Зараз дивляться

Обмеження були накладені на торговця золотом Палома Прешиса та Говарда Джона Бейкера, який стоїть за компанією.

Також британський уряд ввів санкції проти двох найбільших російських виробників золота Nord Gold Plc й Highland Gold Mining Ltd та олігархів Владислава Свіблова і Костянтина Струкова.

Окрім цього нові обмеження запроваджено проти Paramount Energy & Commodities DMCC, структури якої Росія використовувала для пом’якшення впливу санкцій, пов’язаних із нафтовим сектором.

Санкції торкнулися і компанії ООО TK Fly Bridge, яка скуповує товари подвійного призначення для російських виробників електроніки НПП Исток та Ecitech. 

До санкційного списку потрапив Максим Єрмаков, засновник TK Fly Bridge, разом із вісьмома членами управління НПП Исток.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

На сьогодні Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 1800 осіб, компаній і груп відповідно до санкційного режиму проти Росії, що охоплює 129 олігархів із загальним статком у 145 мільярдів фунтів стерлінгів.

Читайте також
Допомагала олігархам з РФ відмивати гроші: США ввели санкції проти росіянки Жданової
Мінфін США

Британія, Війна в Україні, Велика Британія, золото, Російська агресія, Росія, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Золотий хрест головнокомандувача ЗСУ: за які вчинки дають нагороду та які пільги передбачені
танк ЗСУ
ЗСУ за добу ліквідували 1080 окупантів та 77 одиниць важкої техніки
Британія запровадила нові санкції проти нафтового та золотодобувного сектору РФ
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023
DeepStateMap
У Дніпрі вночі було чути вибухи: в районі збили ворожу ракету
вибух
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Британія запровадила нові санкції проти нафтового та золотодобувного сектору РФ

Завантаження

Ігри
Відео
Здоров'я
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво

Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.

Оксана Михайлова
ГУР ліквідувало колаборанта | 100 тисяч снарядів для України | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Британія запровадила нові санкції проти нафтового та золотодобувного сектору РФ
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Британія запровадила нові санкції проти нафтового та золотодобувного сектору РФ
Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Британія запровадила нові санкції проти нафтового та золотодобувного сектору РФ
Звіт ЄС: підсумки | Штурм окупантів на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Британія запровадила нові санкції проти нафтового та золотодобувного сектору РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь