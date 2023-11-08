Британія запровадила нові санкції проти нафтового та золотодобувного сектору РФ

Британія запровадила нові санкції проти 29 осіб і організацій, які працюють у російських золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду країни.

– Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав підтримку Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото і нафту – два найважливіші джерела прибутку для російського військового апарату, – сказав міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Хто потрапив під санкції

До нового санкційного списку потрапила мережа, яка базується в Об’єднаних Арабських Еміратах. Компанія відповідальна за переведення прибутків від продажу золота на суму понад $300 млн у Росію.

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Обмеження були накладені на торговця золотом Палома Прешиса та Говарда Джона Бейкера, який стоїть за компанією.

Також британський уряд ввів санкції проти двох найбільших російських виробників золота Nord Gold Plc й Highland Gold Mining Ltd та олігархів Владислава Свіблова і Костянтина Струкова.

Окрім цього нові обмеження запроваджено проти Paramount Energy & Commodities DMCC, структури якої Росія використовувала для пом’якшення впливу санкцій, пов’язаних із нафтовим сектором.

Санкції торкнулися і компанії ООО TK Fly Bridge, яка скуповує товари подвійного призначення для російських виробників електроніки НПП Исток та Ecitech.

До санкційного списку потрапив Максим Єрмаков, засновник TK Fly Bridge, разом із вісьмома членами управління НПП Исток.

На сьогодні Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 1800 осіб, компаній і груп відповідно до санкційного режиму проти Росії, що охоплює 129 олігархів із загальним статком у 145 мільярдів фунтів стерлінгів.

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