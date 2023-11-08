Для чого заснували ООН і які країни туди входять

78 років тому в американському Сан-Франциско на конференції країни, що здобули перемогу у Другій світовій війні, створили Організацію Об’єднаних Націй (ООН).

Її головною метою мала стати підтримка миру й унеможливлення нових кровопролить, зміцнення миру, безпеки та співробітництва між країнами.

Однією із засновниць ООН стала й Україна. Статут активно розробляли представники української РСР, таке право надали, бо наша країна сильно постраждала від Другої світової.

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Тоді було створено міністерство закордонних справ УРСР, українські дипломати разом із представниками 51 країни світу поставили свої підписи під документом про заснування ООН.

Які країни входять у склад ООН у 2023 році. Повний перелік держав, які є членами Організації Об’єднаних Націй — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки держав входить у склад ООН

Станом на листопад 2023 року в ООН входить 193 країни світу. Зокрема Австралія, Аргентина, Бельгія, Велика Британія, Гватемала, Ефіопія, Індія та інші.

Україна у 1945 році стала однією з держав-співзасновниць ООН. Делегація України брала активну участь у Конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку Статуту ООН (зокрема координувала процес підготовки Преамбули та Цілей і Принципів Статуту ООН).

Не входять до ООН частково визнані держави та утворення: Сахарська Арабська Демократична Республіка (Західна Сахара), Китайська Республіка (Тайвань), Абхазія, Південна Осетія, Косово, Північний Кіпр.

Не входять у склад ООН, але мають місію спостерігачів Ватикан (Святий Престол), а також Палестина.

В складі ООН десятки програм і установ. Серед найефективніших називають дитячий фонд ЮНІСЕФ, освітню і культурну організацію ЮНЕСКО та Всесвітню продовольчу програму.

Що таке ООН та як туди потрапити

Організацію Об’єднаних Націй (ООН) було створено у 1945 році після Другої світової війни. Її головна мета – підтримка миру й унеможливлення нових кровопролить, зміцнення миру, безпеки та співробітництва між країнами.

Прийняття нової держави повинно здійснюватися згідно з процедурою, передбаченою хартією організації. Кан­дидат на вступ має довести, що відповідає юри­дичним умовам, передбаченим хартією.

Наприклад, бути європейською державою – для Європейського економічного співтовариства, або визнавати прин­цип першості права і принципу, згідно з яким будь-яка особа, що відповідає перед своєю юрисдикцією, повинна користуватися правами людини та фундаментальними свободами для Ради Європи.

Деякі труднощі зі вступом до ООН можуть все ж виникнути у випадку поділу держа­ви (як, наприклад, Корея).

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