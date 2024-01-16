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Світ
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Рейтинг армії Ірану 2024: яке місце посідає та чисельність війська

Рейтинг армії Ірану 2024: яке місце посідає та чисельність війська
Фото: Unsplash

Збройні сили Ірану увійшли до рейтингу вогневої міці сайту Global Fire Power. Яке місце отримала армія Ірану в списку популярного аналітичного сайту – читайте в матеріалі.

Іран: армія та рейтинг війська

Ісламська Республіка Іран – держава Західної Азії, яка вкладає багато зусиль у виробництво різних видів озброєння. Виготовлену Іраном зброю, зокрема, отримує країна-агресор РФ. Йдеться, наприклад, про дрони-камікадзе Shahed.

Сайт Global Fire Power у своєму рейтингу найсильніших армій світу у 2023 році, вивчивши військову міць 145 держав, окреслив Ісламську Республіку Іран як 17 військову державу у світі. А у 2024 році армія Ірану зайняла в цьому списку 14 місце.

Станом на 2024 рік, в ЗС Ірану налічується 610 тис. вояків, 300 тис. у батальйонах територіальної оборони Басіджи та 10 млн осіб – у мобілізаційному резерві.

Зараз дивляться

Рейтинг армій 2024: що відомо

На першому місці зараз армія США. У 10-ку рейтингу увійшли такі країни:

  • Росія;
  • Китай;
  • Індія;
  • Південна Корея;
  • Британія;
  • Японія;
  • Туреччина;
  • Пакистан;
  • Італія.

Україна йде у цьому списку після Ізраїлю, на 18 місці. В цьому рейтингу досліджуються такі показники та фактори армії, як чисельність, фінансове становище, логістичні можливості та географія.

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