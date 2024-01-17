Очевидці чули вибух: у Ростовській області пожежа на поліефірному заводі

У місті Шахти в Ростовській області Росії палає завод із виробництва поліефірного волокна. Очевидці повідомляють, що чули вибух.

На кадрах, які ширяться у соціальних мережах, видно густий чорний дим і полум’я у промзоні.

Російські медіа повідомляють, що пожежі присвоєно підвищений ранг небезпеки.

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Зазначається, що причина пожежі невідома. Є щонайменше один постраждалий.

За даними МНС, повідомлення про пожежу в цеху з виробництва наповнювачів для матраців і подушок надійшло о б 11.30 за місцевим часом у середу, 17 січня.

Губернатор Ростовської області у коментарі пропагандистам не підтвердив, що причиною пожежі на заводі в Шахтах міг бути безпілотник. Він сказав, що “ППО тоді не працювала”.

Завод із виробництва поліефірного штапельного волокна відкрили у Шахтах у червні 2023 року. Російські ЗМІ пишуть, що він став першим підприємством такого профілю. У його будівництво вклали понад 5 млрд рублів ($38,7 млн).

13 січня у російському Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складі готової продукції. У соціальних мережах повідомляли, що склад належить компанії Wildberries.

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