Інакше доведеться залучати війська США: чому Байден і Білий дім підтримують надання допомоги Україні

Узгодження військової допомоги Україні підтримує більшість у Конгресі, однак не виключений негативний результат голосування.

Про це президент США Джо Байден заявив, відповідаючи на запитання журналістів про вчорашню зустріч із членами Конгресу.

Чи підтримує Конгрес

– Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні. Питання – чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою, – зазначив президент США.

Зі свого боку демократ, лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що Конгрес США після ухвалення тимчасового бюджету має розпочати схвалення пакета додаткового фінансування національної безпеки, який включає військову допомогу Україні.

Зараз дивляться

– Щойно Конгрес уникне призупинення роботи, моя мета, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до ухвалення додаткових заходів з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном і майбутнє демократії не вимагають нічого іншого, – написав він у соцмережі X.

Які загрози, якщо США не виділять допомогу Україні

У Білому домі назвали продуктивною зустріч президента США Джо Байдена із конгресменами-республіканцями. Перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон сказала, що переговори рухаються в правильному напрямку.

– Вивчаючи уроки історії ми знаємо, що диктатори не зупиняються, коли їх залишають напризволяще і не контролюють. Президент передав відчуття нагальності, що стоїть на кону для партнерів НАТО в регіоні. Звичайно, ми не хочемо, щоб власні війська опинилися в ситуації, коли доведеться їх залучати на поле бою, – заявила Далтон.

Йдеться про погоджений Конгресом США 15 січня законопроєкт про тимчасове фінансування у два транші, щоб зберегти федеральний уряд у березні та запобігти його частковому закриттю у січні.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Однак у Конгресі досі не вщухають суперечки щодо виділення цих коштів, зокрема, там вимагали посилення імміграційної політики.

18 січня в західних ЗМІ з’явилася інформація, що Байден готовий піти на поступки у цьому питанні, щоб забезпечити допомогу Україні.

Джерело : Голос Америки

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