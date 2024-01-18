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Допомогу Україні можуть розглянути наступного тижня – лідер республіканців у Сенаті

Мітч МакКоннел
Фото: Depositphotos

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл очікує, що Сенат розгляне двопартійну угоду щодо фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.

Про це повідомляє The Hill.

Він висловив упевненість, що учасники переговорів оприлюднять угоду про безпеку кордонів у найближчі кілька днів.

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– Я припускаю, що ми, найімовірніше, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня, – сказав сенатор.

Лідери Республіканської партії кажуть, що каменем спотикання залишається розбіжність щодо повноважень президента США Джо Байдена на умовно-дострокове звільнення мігрантів, затриманих на південному кордоні країни.

Макконнелл, однак, стверджує, що республіканські законодавці не повинні втратити можливість ухвалити пакет законів, спрямованих на усунення загроз національній безпеці, реформування законодавства про притулок і повноважень адміністрації щодо висилки мігрантів із країни.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер підтримав впевненість Макконнелла у швидкому досягненні угоди.

– Уперше я налаштований оптимістично. Уперше я думаю, що шанси на укладення угоди в Сенаті є більшими, ніж на те, що вона не буде укладена. Це хороша новина, – сказав він.

За словами сенатора, ухвалення додаткового пакету – “одна з найважчих речей, які Сенат робив за довгий час”.

– Україна вже страждає від нестачі озброєнь, і якщо Україна здасться, ми будемо страждати від наслідків не місяцями, а роками, – додав політик.

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Раніше президент США Джо Байден обговорив із членами Конгресу необхідність продовжувати надавати фінансову та військову допомогу Україні.

Він закликав конгресменів якнайшвидше ухвалити законопроєкт про нацбезпеку.

З вересня 2023 року республіканці в Палаті представників Конгресу США не можуть домовитися з демократами щодо продовження підтримки України.

У грудні серед вимог республіканців з’явилася умова, що схвалення фінансової допомоги для України на суму понад $60 млрд від США має йти в одному законопроєкті разом зі змінами в міграційній політиці США та посиленням кордону на півдні країни.

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Джерело: The Hill
Війна в Україні, Сенат США, США
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