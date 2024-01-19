Трамп виступив проти угоди щодо кордону США, від якої залежить підтримка України

Дональд Трамп застеріг Республіканську партію від укладення компромісної угоди про прикордонну політику, від якої залежить подальша військова підтримка України.

Про це колишній президент США написав у соцмережі Truth Social.

– Не думаю, що нам взагалі слід укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб зупинити вторгнення мільйонів людей, багато з яких приїхали з невідомих частин світу, у нашу колись велику – а незабаром вона знову стане великою – країну, – зауважив Трамп.

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Цей коментар з’явився за кілька годин після того, як спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон та інші лідери Конгресу зустрілися з чиновниками Білого дому, щоб обговорити подальші дії щодо запиту на фінансування національної безпеки від адміністрації Байдена, який також охоплює фінансування України, кошти для Ізраїлю та безпеку кордонів.

Президент США Джо Байден 17 січня обговорив із членами Конгресу необхідність продовжувати надавати фінансову та військову допомогу Україні, закликавши якнайшвидше ухвалити законопроєкт про нацбезпеку.

За його словами, подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу.

Байден відзначив важливість вирішення проблеми нелегальної міграції на кордоні та висловив свою відданість досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні.

Джерело : The Hill

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