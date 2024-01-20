ЄС хоче реформувати Фонд військової допомоги Україні: що пропонують

Зовнішньополітичне відомство Євросоюзу представило державам-членам пропозицію щодо реформування Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд євро.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

У документі Європейської служби зовнішніх справ йдеться про умови створення раніше запропонованого фонду про який уряди країн ЄС не змогли домовитися. Крім того, ЄС переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової.

Зараз дивляться

В межах нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, країни ЄС отримують відшкодування за озброєння, яке надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався.

З моменту початку російсько-української війни в ЄС схвалили сім пакетів на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів. В країнах тривають суперечки щодо відшкодування та використання фонду для компенсації закупівель, а Угорщина взагалі заблокувала восьмий транш фінансування.

Низка країн, зокрема й Німеччина, говорять, що Європейський фонд миру в його нинішньому вигляді дедалі мало ефективний, оскільки в майбутньому більшу частину зброї поставлятимуть із нових закупівель, а не з наявних запасів.

Інші країни хотіли б, щоб фонд допомоги був вбудований в Європейський фонд миру, а інші хочуть зберегти чинний механізм.

Пропозиція Європейської служби зовнішніх справ має узгодити різні позиції шляхом зміни управління фондом, зокрема фіксацію ставок відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю.

Відшкодування за постачання зі складів та односторонні закупівлі поступово скасують, йдеться у проєкті документа.

Фонд передбачатиме надання летальної та нелетальної допомоги Україні через спільні закупівлі в європейській промисловості, а також продовження тренувань та оснащення українських військ.

Передбачається, що фонд будуть використовувати для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, боєприпасах, безпілотниках та засобах протиповітряної оборони, а також для розмінування, надання військово-медичного обладнання та кібербезпеки.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.