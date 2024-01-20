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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЄС хоче реформувати Фонд військової допомоги Україні: що пропонують

Єврокомісія
Фото: Depositphotos

Зовнішньополітичне відомство Євросоюзу представило державам-членам пропозицію щодо реформування Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд євро.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

У документі Європейської служби зовнішніх справ йдеться про умови створення раніше запропонованого фонду про який уряди країн ЄС не змогли домовитися. Крім того, ЄС переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової.

Зараз дивляться

В межах нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, країни ЄС отримують відшкодування за озброєння, яке надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався.

З моменту початку російсько-української війни в ЄС схвалили сім пакетів на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів. В країнах тривають суперечки щодо відшкодування та використання фонду для компенсації закупівель, а Угорщина взагалі заблокувала восьмий транш фінансування.

Низка країн, зокрема й Німеччина, говорять, що Європейський фонд миру в його нинішньому вигляді дедалі мало ефективний, оскільки в майбутньому більшу частину зброї поставлятимуть із нових закупівель, а не з наявних запасів.

Інші країни хотіли б, щоб фонд допомоги був вбудований в Європейський фонд миру, а інші хочуть зберегти чинний механізм.

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Пропозиція Європейської служби зовнішніх справ має узгодити різні позиції шляхом зміни управління фондом, зокрема фіксацію ставок відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю.

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Відшкодування за постачання зі складів та односторонні закупівлі поступово скасують, йдеться у проєкті документа.

Фонд передбачатиме надання летальної та нелетальної допомоги Україні через спільні закупівлі в європейській промисловості, а також продовження тренувань та оснащення українських військ.

Передбачається, що фонд будуть використовувати для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, боєприпасах, безпілотниках та засобах протиповітряної оборони, а також для розмінування, надання військово-медичного обладнання та кібербезпеки.

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Джерело: Bloomberg
ЄС, Війна в Україні, Зброя для України
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