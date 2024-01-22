Стартує зимова сесія ПАРЄ: обговорюватимуть депортацію українських дітей

На зимовій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи планують провести дебати за терміновою процедурою Становище дітей України.

Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

Вибори президента

На початку сесії Асамблея обере свого президента, а також проголосує за нового комісара з прав людини.

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Викрадення Росією українських дітей

Українська делегація подала запит на проведення дебатів щодо становища українських дітей.

Як повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, основні теми дискусії: як повернути вкрадених Росією дітей та покарати державу-агресора. А також, чим допомогти дітям, які перебувають в Україні (освітні, медичні, гуманітарні проєкти) та шукають притулку за кордоном (сумісність освітніх програм, адаптація та психологічна допомога).

Інші питання

Обговорити планують і останні події на Близькому Сході та звинувачення у системних тортурах у місцях позбавлення волі в Європі.

Також на сесії голосуватимуть за низку важливих резолюцій:

глобалізація під час кризи та війни,

роль Організації з економічного співробітництва та розвитку з початку агресії РФ проти України,

тема міграції та притулку у виборчих кампаніях,

демократичне майбутнє для Білорусі,

гарантування свободи медіа та безпеки журналістів.

Остаточний порядок денний затвердять на відкритті сесії.

20 грудня Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України та містить вимогу до РФ припинити примусову депортацію та гарантувати безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників.

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