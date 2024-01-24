Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО

23 січня Великі національні збори Туреччини після чотиригодинних дебатів ратифікували вступ Швеції до НАТО – майже через два роки після подання заявки зі Стокгольма.

Про це повідомляє турецька агенція АА.

З 346 турецьких депутатів 287 були за членство Швеції в НАТО, 55 – проти, решта утрималася.

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Противники вступу Швеції до НАТО використовували аргументи про те, що в Стокгольмі буцімто не раз публічно спалювали Коран.

А прихильники розширення Альянсу заявили, що Швеція активно сприяє приєднанню Туреччини до ЄС, а також радикально бореться з тероризмом усередині своєї країни.

Ініціатива Швеції щодо вступу до складу НАТО

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Швеція та Фінляндія активізували свою співпрацю з НАТО.

18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до Альянсу.

5 липня підписано протокол про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Згідно з протоколом Альянсу, Швеція може стати членом НАТО після того, як усі держави-члени ратифікують протокол про вступ Швеції до НАТО і повідомлять про це уряд США, який є депозитарієм Вашингтонського договору 1949 року про створення НАТО.

Фінляндія вступила до НАТО 4 квітня 2023 року.

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