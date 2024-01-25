Атаку БпЛА на нафтопереробний завод у Туапсе організувала СБУ – джерела

Нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ атакували безпілотники Служби безпеки України.

Про це повідомляє джерело Фактів ICTV.

Зазначено, що після двох потужних вибухів спалахнула масштабна пожежа.

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– Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колони, – додало джерело.

СБУ бʼє вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, а й забезпечують пальним ворожі війська.

– Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває, – наголосив співрозмовник Фактів ICTV.

У ніч на 25 січня у російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу.

Кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі Усть-Луга Ойл у Ленінградській області. Як пише агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму.

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