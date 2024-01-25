Атаку БпЛА на нафтопереробний завод у Туапсе організувала СБУ – джерела
Нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ атакували безпілотники Служби безпеки України.
Про це повідомляє джерело Фактів ICTV.
Зазначено, що після двох потужних вибухів спалахнула масштабна пожежа.
– Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колони, – додало джерело.
СБУ бʼє вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, а й забезпечують пальним ворожі війська.
– Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває, – наголосив співрозмовник Фактів ICTV.
У ніч на 25 січня у російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу.
Кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі Усть-Луга Ойл у Ленінградській області. Як пише агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму.