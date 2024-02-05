Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що перше голосування щодо законопроєкту про фінансування безпеки американських кордонів, а також допомоги Україні та Ізраїлю заплановано на середу, 7 лютого.

Про це Чак Шумер написав на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

За його словами, без ухвалення двопартійної угоди в Сенаті російський диктатор Володимир Путін просунеться через Україну в Східну Європу, а це становить ризик для американської безпеки й навіть для американців.

– Найближчими днями Сенат має вжити рішучих дій щодо цього надзвичайного додаткового фінансування національної безпеки. У понеділок я зроблю перший процедурний крок до ухвалення цього документа в Сенаті, а перше голосування заплановано на середу, – зазначив Шумер.

Він зауважив, що угода спрямована на подолання таких викликів:

життєво важливі інвестиції в національну безпеку США;

допомога Україні від США;

допомога Ізраїлю захищатися від сил, які хочуть стерти єврейську державу з лиця землі;

допомога цивільному населенню в Газі;

гуманітарна допомога по всьому світу;

підтримка Тайваню та інших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні проти Комуністичної партії Китаю.

Чак Шумер наголосив, що ця двопартійна угода вимагає американського лідерства та рішучих дій Сенату.

Що передбачає двопартійна угода

У неділю сенатори оприлюднили деталі двопартійної угоди щодо допомоги Україні, Ізраїлю та гарантування безпеки південного кордону США на суму 118,2 млрд доларів.

Законопроєкт передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні від США, $14,1 млрд на допомогу Ізраїлю та $20,2 млрд на покращення безпеки на кордоні США з Мексикою. Також до пакета входить фінансування на гуманітарну допомогу та оборонні операції в Червоному морі і на Тайвані.

Нагадаємо, що президент Джо Байден спочатку пропонував пакет допомоги на суму понад 105 млрд доларів у жовтні 2023 року. Нова угода Сенату приблизно відповідає запитам Байдена для України, Ізраїлю та Тайваню.

Головною відмінністю нової пропозиції є збільшення на 13 млрд доларів фінансування безпеки американських кордонів. Саме цей пункт був предметом запеклих суперечок у Конгресі.

Джерело : CNBC

