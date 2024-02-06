Очільник Євроради закликав США прискорити виділення допомоги Україні на $60 млрд

Очільник Європейської ради Шарль Мішель закликав уряд Сполучених Штатів Америки якнайшвидше ухвалити рішення про виділення допомоги Україні в розмірі $60 млрд.

Його заяву цитують на офіційному сайті Ради Європейського Союзу. На його думку, кожне євро, виділене на підтримку України, є вкладенням у власну безпеку та розвиток.

Допомога Україні від США

– Я хотів би скористатися можливістю, щоб звернутися до Палати представників США з урочистим закликом якнайшвидше виділити $60 млрд, необхідних для забезпечення фінансової стабільності України, – заявив Мішель.

За його словами, рішення Європейського Союзу виділити України €50 млрд є посланням усім тим, хто теж вірить у демократичні та цінності свободи. Він наголосив, що це також є сигналом усім партнерам.

Зараз дивляться

– Я хочу сказати тим, хто час від часу намагається навіяти сумніви: кожне європейське євро для підтримки України – це євро, вкладене у власну безпеку і процвітання. Це євро, вкладене у стабільність Європейського Союзу, – заявив очільник Ради ЄС.

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