У містах Молдови створять підрозділи для інтеграції біженців з України
У меріях 14 населених пунктів Молдови працюватимуть фахівці, відповідальні за соціальну інтеграцію біженців з України.
Про це повідомила Делегація ЄС у Молдові, пише NewsMaker.
Ініціативу фінансуватимуть ЄС та Програма розвитку ООН.
Підрозділи для інтеграції працюватимуть у містах: Бєльці, Кагул, Калараш, Карпінєни, Чадир-Лунга, Чімішлія, Копчак, Дондюшани, Дрокія, Паланка, Селемет, Страшени, Теленешти та Унгени.
Зазначено, що пізніше Конгрес місцевої влади Молдови розробить рекомендації, як створювати такі частини в інших населених пунктах.
За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Молдова прийняла понад 958232 українців. Зараз у республіці перебувають 113 тис. громадян України.
Від початку війни в Україні понад 200 українських підприємців, які отримали статус біженців у Молдові, зареєстрували свої компанії в республіці.
За даними Нацагентства зайнятості населення, з березня 2022 року і до сьогоднішнього дня в Молдові отримали роботу 1292 українських громадяни.
Раніше Сейм Польщі продовжив легальне перебування тимчасових переселенців з України на своїй території до червня 2024 року включно.