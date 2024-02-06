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Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У містах Молдови створять підрозділи для інтеграції біженців з України

Біженці на польському кордоні
Фото: УНІАН

У меріях 14 населених пунктів Молдови працюватимуть фахівці, відповідальні за соціальну інтеграцію біженців з України.

Про це повідомила Делегація ЄС у Молдові, пише NewsMaker.

Ініціативу фінансуватимуть ЄС та Програма розвитку ООН.

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Підрозділи для інтеграції працюватимуть у містах: Бєльці, Кагул, Калараш, Карпінєни, Чадир-Лунга, Чімішлія, Копчак, Дондюшани, Дрокія, Паланка, Селемет, Страшени, Теленешти та Унгени.

Зазначено, що пізніше Конгрес місцевої влади Молдови розробить рекомендації, як створювати такі частини в інших населених пунктах.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Молдова прийняла понад 958232 українців. Зараз у республіці перебувають 113 тис. громадян України.

Від початку війни в Україні понад 200 українських підприємців, які отримали статус біженців у Молдові, зареєстрували свої компанії в республіці.

За даними Нацагентства зайнятості населення, з березня 2022 року і до сьогоднішнього дня в Молдові отримали роботу 1292 українських громадяни.

Раніше Сейм Польщі продовжив легальне перебування тимчасових переселенців з України на своїй території до червня 2024 року включно.

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Біженці, Війна в Україні, Молдова, Україна
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