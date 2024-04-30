Президент Франції Еммануель Макрон намагатиметься поглибити свої особисті зв’язки з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, який 5 травня прибуде з дводенним візитом до Парижа.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами Макрона.

Візит Сі до Франції: що від нього хоче Макрон

За їхніми словами, Макрон прагне переконати Сі, щоб він закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

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Крім того, президент Франції сподівається залучити китайські інвестиції у виробництво акумуляторів для електромобілів.

– Цей наступ чарівності включатиме запрошення Сі на вечерю в Єлисейський палац у Парижі, де в меню може бути французький коньяк – алкогольний напій, який є об’єктом антидемпінгового розслідування Пекіна. Потім Макрон запросить свого китайського колегу в куточок Піренейських гір, де французький президент у дитинстві відвідував свою бабусю, – пише видання.

Ще в суботу глава МЗС Китаю Ван І сказав дипломатичному раднику Макрона, що він сподівається на те, що Париж зможе підштовхнути ЄС до проведення прагматичної політики щодо Пекіна.

Відомо, що Макрон і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також проведуть тристоронню зустріч з Сі під час його візиту, про що повідомив у мережі Х її головний речник.

Перша поїздка Сі до Європи за останні п’ять років

Лідер КНР Сі Цзіньпін вперше за останні 5 років планує поїздку до Європи. З 5 до 10 травня він відвідає Францію, Сербію та Угорщину.

Речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь на брифінгу у понеділок заявив, що візит Сі до Європи “додасть нового імпульсу мирному розвитку в усьому світі”.

Напередодні агентство Associated Press, анонсуючи цей візит, наголосило, що Пекін, схоже, прагне відігравати більшу роль у конфлікті між Росією та Україною, який підірвав глобальну політичну та економічну безпеку.

Жодних інших подробиць візиту лідера Китаю до Європи у Міністерстві закордонних справ КНР не повідомили.

Водночас Голос Америки з посиланням на офіс президента Франції повідомляє, що Сі здійснить візит до Парижа 6-7 травня, а головними питаннями порядку денного будуть конфлікти в Україні та на Близькому Сході.

Джерело : Bloomberg

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