Війська РФ будуть на польському кордоні, якщо Путін переможе в Україні – Боррель

Європа має зрозуміти, що кремлівський диктатор Путін у разі успіху не зупиниться на Україні, він піде далі – і тоді російські війська можуть бути на польському кордоні.

Таку заяву зробив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час виступу в Оксфордському університеті.

– Сьогодні Путін є загрозою екзистенції для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Європейці повинні знати про перспективу мати в Києві маріонетковий уряд, як у Білорусі, а також російські війська на польському кордоні, – сказав він.

Дипломат зазначив, що відповідь ЄС на російське вторгнення була потужною і “об’єднала всіх, щоб забезпечити Україну військовою потужністю, необхідною для протистояння”.

Зараз дивляться

– Зараз Путін сприймає весь Захід як супротивника. Він чітко дав це зрозуміти в багатьох своїх виступах. Щодня на російських телестанціях говорять і повторюють: Захід – увесь Захід, глобальний Захід – наш ворог. І вони діють відповідно через дезінформацію, отруюючи наше інформаційне середовище, – додав дипломат.

Також Боррель наголосив, що Росія намагається втрутитися у демократичні процеси Європейського Союзу. Зокрема, у європейські вибори.

Допомога Україні від ЄС

Європейський Союз виділив Україні вже 10 пакетів військової допомоги.

У дослідженні Ukraine Support Tracker, проведеному Кільським інститутом світової економіки станом на 29 лютого 2024 року йдеться, що загалом європейська військова підтримка становить €42 млрд у вигляді асигнувань.

Це можна порівняти з асигнуваннями США в €43,1 млрд.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.