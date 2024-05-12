Може стати одним з найважчих моментів війни: іноЗМІ про наступ на Харківщині й атаки по НПЗ РФ

Росія відкрила новий фронт у Харківській області – це може стати одним із найважчих для України моментів цієї війни, якщо ЗСУ вирішать утримувати позиції за будь-яку ціну й втратять багато воїнів.

Про це пише The New York Times, посилаючись на військових експертів. Ті вважають, що нинішня операція росіян – це хитра стратегія, мета якої полягає в тому, щоб розтягнути українські сили.

Крім атаки на Харківщину, західні видання писали цього тижня про українські удари по російських нафтопереробних заводах і потенційні види допомоги Україні від партнерів.

Зараз дивляться

Українська тема не сходить зі шпальт, а подекуди повернулася на головні сторінки видань. Однак причина не надто позитивна – посилення ворожого наступу.

Наступ у Харківській області

Ситуація в Україні знову повернулася на головне місце сайту CNN через новий наступ окупантів на Харківщині. Журналіст Тім Лістер проаналізував події останніх днів у Харківській області та поспілкувався з аналітиками.

Він вважає, що російська прикордонна атака викриває слабкі сторони України. Зокрема, йдеться про нестачу артилерії, ППО та особового складу, а також відсутність достатньої кількості підготовлених оборонних позицій та паузу в західній допомозі Києву.

Метою росіян експерти вважають збільшення лінії фронту та розтягування по ній українських сил оборони. Припускають, що такі атаки можливі й на Сумщині. В Інституті вивчення війни кажуть, що росіяни до цього готувалися, враховуючи затримку з постачанням ЗСУ.

– Нещодавні досягнення росіян не опортуністичні, вони до них готувалися і тепер пожинають плоди. Україні, можливо, доведеться ухвалювати складні рішення через повільність дій США, – вважає експерт Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

Підсумок автор статті робить песимістичний: усе може завершитися так званою торгівлею територіями. Зрештою, Україну можуть примусити змиритися тим, що частина втраченої землі не повернеться.

Українські удари по російських НПЗ

Водночас Foreign Affairs пише про ефективність та необхідність асиметричних відповідей Києва на дії агресора у статті Чому Україні можна і варто завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Автори наголошують, що побоювання США, що такі удари підвищать світові ціни на нафту, хибні. Адже атаки впливають на те, скільки нафти Росія зможе переробити на бензин.

Чим менше таких можливостей вона матиме, тим більше нафти буде змушена експортувати. Проте це сприятиме не зростанню, а навпаки, зниженню цін на світових ринках.

– Українські удари по російських НПЗ роблять те, чого не зробив режим санкцій. Не ставлячи під загрозу глобальне постачання енергоресурсів і не підвищуючи ціни, атаки з’їдають російські прибутки та обмежують здатність РФ перетворювати сиру нафту на пальне для танків і літаків, – йдеться у матеріалі.

Самі по собі удари по НПЗ не змусять Москву капітулювати, але вони роблять війну складнішою і витратнішою для Росії. Коли йтиметься про переговори, можуть змусити Кремль піти на поступки, стверджують автори статті.

Допомога від союзників

Водночас німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung досліджує нові тенденції настроїв західних політиків.

Видання пише, що деякі члени німецького парламенту вважають, що країни НАТО можуть допомогти Україні розміщенням своїх систем ППО на східних кордонах Альянсу.

Наприклад, у Польщі та Румунії, звідки збиватимуть російські дрони над українськими західними областями.

Автори статті зазначають, що цей підхід близький до позиції французького президента Емманюеля Макрона, який заговорив про можливість відрядити на допомогу Києву війська. Йдеться про те, щоб західні сили відбивали російські атаки, але не з території України.

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