Сі Цзіньпін заявив, що Китай та РФ наполягають на “політичному врегулюванні” війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін приїхав до Китаю, де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Тирана зустріли у Китаї помпезною церемонією з військовим маршем та оркестром, який грав радянські пісні.

Як пише BBC, сторони на спільному брифінгу високо оцінили “стратегічні” відносини між двома країнами.

Про що говорили Сі та Путін

Лідер Китаю заявив, що Пекін і Москва погодилися, що має бути “політичне врегулювання” повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України.

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Зазначимо, що мирні пропозиції Китаю, оприлюднені минулого року, були розкритиковані як Україною, так і західними союзниками Києва.

Російський диктатор заявив, що поінформує Сі про “ситуацію” щодо війни, назвавши за методичкою повномасштабну агресію Росії, “українською кризою”.

Сі Цзіньпіна також сказав, що “Китай має намір як завжди бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами”. Він назвав китайсько-російську співпрацю “еталоном відносин між великими державами та сусідніми країнами”.

Серед іншого Китай та Росія привітали зростання двосторонньої торгівлі, підписавши низку нових угод. ЗМІ повідомляють, що переговори Путіна та Сі тривали понад дві години.

Для намісника Кремля це перший візит до іноземної країни після так званих виборів в Росії, де його уп’яте “переобрали” правителем Росії.

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