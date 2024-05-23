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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність через навчання Китаю

Китай і Тайвань
Фото: Depositphotos

Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність та підійняв у повітря у відповідь на навчання Китаю.

Що відбувається між Тайванем і Китаєм

За інформацією видання Associated Press News з посиланням на Міністерство оборони Тайваню, провокації з боку Пекіна ставлять під загрозу регіональний мир і стабільність. Там зазначають, що острівна держава не шукатиме конфліктів, але й не ухилятиметься від них.

– Цей привід для проведення військових навчань не тільки не сприяє миру і стабільності в Тайванській протоці, а й демонструє  його гегемоністську сутність, – вважають у Міноборони Тайваню.

Водночас у Китаї заявили, що нібито дводенні військових навчання навколо Тайваню є покаранням для “сепаратистських сил, які прагнуть незалежності”.

Зараз дивляться

Президент Тайваню Лай Чінте стверджує, що прагне діалогу з Китаєм, щоб зберегти нинішній статус й не втягнути союзників у війну.

Вдень 23 травня стало відомо, що армія Китаю розпочала дводенні широкомасштабні навчання біля Тайваню.

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