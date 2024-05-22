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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Китай готує постачання зброї Росії: Шаппс озвучив дані розвідок

Грант Шаппс
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Китай надає або готується до надання Росії летальної зброї для використання її Москвою у війні проти України.

Про цю заяву Шаппса з пресконференції в Лондоні повідомило агентство Reuters.

Китай готує постачання зброї Росії

За його словами, американська і британська військова розвідка має докази того, що “летальна допомога вже доставляється або лише буде надходити з Китаю в Росію і застосовуватиметься в агресії проти України”.

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Шаппс не надав доказів на підтримку свого твердження.

— Ми маємо бути занепокоєні цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів представити себе як стримувальний вплив на “президента” Росії Володимира Путіна, – додав він.

Газета Financial Times пише, що коментарі Шаппса вказують на те, що Китай потенційно схиляється до прямої підтримки російських окупантів в Україні, хоча доказів чи подробиць цього надано не було.

Раніше США попередили Китай про наслідки, які можуть включати вторинні санкції, якщо його компанії підтримуватимуть російські військові зусилля.

За словами Шаппса, збільшення обсягів торгівлі між Китаєм і Росією з початку повномасштабного вторгнення свідчить про те, що між двома країнами встановилися “більш глибокі відносини”.

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Війна в Україні, Велика Британія, Китай, Росія
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