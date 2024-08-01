У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку: водій загинув, є поранені

Увечері 30 липня на автомагістралі А2 поблизу польського міста Познань сталася ДТП за участі мікроавтобуса Fiat Ducato з українськими номерами та вантажівки. Загинув водій автобуса.

Про це Фактам ICTV повідомили у пресцентрі Міністерства закордонних справ України.

ДТП з українським мікроавтобусом у Польщі

За наявною у МЗС інформацією, Fiat Ducato врізався в задню частину вантажівки на ділянці автомагістралі, де тривають ремонтні роботи смуги.

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На момент аварії у пасажирському автотранспорті перебувало семеро громадян України. Водій мікроавтобуса – українець – загинув на місці. Шість пасажирів госпіталізували з різними травмами. Їхній стан оцінюється як стабільний.

За фактом ДТП польська поліція відкрила кримінальне провадження. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві.

Що відомо про ДТП з українцями в Польщі

Як повідомляє польське видання Fakt, водію мікроавтобуса було 62 роки. Серед постраждалих – 83-річна жінка та 62-річний чоловік, перебувають у важкому стані. У результаті зіткнення пасажири виявилися заблокованими в автівці, тому для їхнього визволення знадобилася допомога рятувальників.

Пресофіцер Головного управління муніципальної поліції в Познані Лукаш Патерський заявив, що попередньою причиною аварії стала неуважність водія мікроавтобуса.

20 червня повідомлялося, що у Польщі в Люблінському воєводстві сталась аварія за участю автобуса, у якому перебували 47 громадян України. Унаслідок ДТП постраждали 8 осіб, серед них – одна неповнолітня.

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