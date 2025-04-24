$5 тис. виплат при народженні: чи покращить це демографічну ситуацію у США

У 2024 році рівень народжуваності в США підвищився на 1%, але він усе ще залишається низьким, що викликає занепокоєння у демографів.

Факти ICTV дізнавалися, яка народжуваність у США та чому вона знижується.

Народжуваність у США: статистика

За даними Centers for Disease Control and Prevention (CDC), минулого року в США народилося понад 3,6 млн дітей — незначне зростання порівняно з рекордно низьким рівнем 2023 року.

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Проте загальний коефіцієнт народжуваності у США залишився на рівні приблизно 1,6 дитини на одну жінку, що суттєво нижче за необхідні 2,1 для природного відтворення населення.

На думку демографа Кена Джонсона з Університету Нью-Гемпшира, ці показники є продовженням тривалого зниження народжуваності у США, яке почалося ще під час Великої рецесії 2007 року. Така тенденція вважається загрозливою для майбутнього економіки США, оскільки зменшення кількості молодих працівників ускладнює підтримку дедалі більшого числа літніх громадян.

Причини зниження народжуваності у Сполучених Штатах Америки

Серед причин зниження народжуваності експерти називають значне скорочення підліткових вагітностей. Якщо у 1991 році серед дівчат віком 15–19 років фіксувалося 61,8 народжень на 1000, то до 2024 року цей показник знизився до історичного мінімуму — 12,7.

За словами Карен Бенджамін Гуццо, демографа з Університету Північної Кароліни в Чапел-Гілл, у 1990–2000-х роках США мали коефіцієнт народжуваності, близький до рівня відтворення, завдяки високому рівню підліткових пологів. Це відрізняло країну від Європи та Азії, де народжуваність була значно нижчою без участі підлітків у цьому процесі.

Із початку 2000-х років ширший доступ до засобів контрацепції поступово сприяв зменшенню кількості незапланованих і підліткових вагітностей — ця тенденція зберігається й досі.

Втім, після фінансової кризи народжуваність почала падати серед іншої категорії — жінок у віці двадцяти років. Якщо у 2007 році на 1000 жінок віком 20–24 роки припадало 106,3 народжень, то до 2024 року цей показник зменшився до 56,7. Найвищий рівень народжуваності тоді спостерігався серед жінок 25–29 років — 117,5 на 1000, але в 2024 році він також знизився — до 91,4.

Утім, багато молодих американців і далі висловлюють бажання мати двох дітей, свідчать опитування. І хоча зміна поглядів також впливає на тенденції народжуваності, демографи наголошують: дедалі більше перешкод стоїть перед тими, хто хотів би створити родину.

Серед основних чинників — економічні труднощі: високі борги за навчання, відсутність загальнодержавної оплачуваної декретної відпустки, дорогий догляд за дітьми та неможливість придбати житло. До цього додається загальне відчуття нестабільності в світі, зауважила доктор Гуццо.

Люди не наважуються заводити дітей, коли не бачать впевненого майбутнього, — сказала вона.

Серед ідей, які розглядала адміністрація Трампа задля заохочення народжуваності: додаткове фінансування для регіонів з вищими рівнями шлюбів і народжень, одноразова виплата “дитячого бонусу” у $5000 для новоспечених матерів, а також розширення програми стипендій для тих, хто одружений або має дітей.

Хоча частину ініціатив підтримали демократи, які вже давно виступають за допомогу сім’ям з дітьми, фахівці сумніваються, що подібні разові заходи справді здатні суттєво змінити ситуацію.

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Джерело: The New York Times

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