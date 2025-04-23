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У Білому домі назвали умову, за якої Трамп готовий зменшити мита для Китаю

Білий дім США
Фото: Unsplash

США не планують запроваджувати одностороннє зниження тарифів, введених проти Китаю.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

– Президент (Трамп, – Ред.) дав зрозуміти, що Китаю необхідно укласти угоду з США, і ми оптимістично налаштовані на те, що це станеться. І коли це станеться, від президента залежатиме, якою буде тарифна ставка щодо Китаю, – сказала Левітт.

США очікують зниження тарифів з боку Китаю

Вона зазначила, що США повинні побачити зниження тарифів і немонетарних тарифних бар’єрів з боку Китаю.

Зараз дивляться

– Нам також необхідно продовжувати стежити за тим, щоб ці компанії за кордоном повертали свої виробництва до Сполучених Штатів Америки, щоб ми могли зміцнити ці найважливіші ланцюжки поставок, – заявила вона.

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення мит щодо більшості країн світу. Найбільші мита були накладені на Китай, В’єтнам та ще декілька країн. Водночас на Росію, Білорусь та КНДР тарифи не поширювались, оскільки, як пояснювали в Білому домі, США ведуть переговори із Кремлем про припинення вогню в Україні.

Нещодавно Трамп заявив, що США запровадять додаткові 50% тарифи для Китаю з 9 квітня, якщо Пекін не скасує 34% мита. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину становило 104%.

Оскільки Пекін не скасував заходів у відповідь, то 9 квітня Трамп заявив, що США підвищили митну ставку на китайський імпорт до 125%. Водночас американський президент призупинив мита для більшості країн.

А 23 квітня Трамп допустив суттєве зниження тарифів на товари з Китаю, проте наголосив, що вони “не будуть нульовими”.

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Китай, мито, США, Тарифи
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