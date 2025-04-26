Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану

У Ватикані пішли на порушення протоколу розсаджування світових лідерів на церемонії поховання Папи Римського Франциска, щоб забезпечити президенту України Володимиру Зеленському місце у першому ряду.

Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського

Як повідомляє The Telegraph, Ватикан скасував протокол, щоб забезпечити Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Франциска разом з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

У виданні зазначили, що Зеленський прибув до Риму разом з першою леді України Оленою Зеленською на тлі очікувань прориву в мирних переговорах.

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– Лідера зруйнованої війною країни зустріли спонтанними оплесками, коли він зайняв місце на площі Святого Петра після короткої зустрічі з Трампом на перших переговорах після розриву відносин в Овальному кабінеті, – йдеться у матеріалі.

За інформацією видання, Ватикан намагався забезпечити Зеленському місце в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів розсаджували згідно з назвою їхньої країни та того, чи є вони главами держав чи урядів.

За підрахунками журналістів, Володимир Зеленський і Дональд Трамп перебували на відстані 11 місць один від одного в першому ряду.

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