Іран і США провели треті ядерні переговори: ЗМІ розкрили деталі зустрічі

США та Іран завершили останні ядерні переговори щодо того, чи може Тегеран продовжувати збагачувати уран. Обговорення закінчилися серйозними розбіжностями і обіцянкою зустрітися знову.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Ядерні переговори США та Ірану

У переговорах, які тривали понад чотири години і стали третіми від початку цього місяця, брали участь міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спеціальний посланник США Стів Віткофф.

Зараз дивляться

Міністр закордонних справ Ірану Аракчі заявив, що деякі з розбіжностей дуже серйозні. А високопоставлений представник адміністрації Трампа назвав суботню зустріч позитивною і продуктивною, але утримався від окреслення пунктів розбіжностей. За словами чиновника, обидві сторони незабаром знову зустрінуться в Європі.

Держсекретар Марко Рубіо напередодні переговорів заявив, що Іран може мати цивільну ядерну програму за умови використання імпортованого ядерного палива. Але це перешкодить Тегерану створювати ядерну зброю.

Іран запевняє, що його ядерна програма має мирний характер, але водночас не хоче залежати від імпортного палива, тому хоче мати право збагачувати власний уран, який є необхідним для створення ядерної зброї.

Ядерна програма Ірану

Адміністрація президента Барака Обами дозволила Ірану збагачувати власне паливо, що проклало шлях до ядерної угоди 2015 року. Ця угода спочатку дозволила Тегерану виробляти уран, збагачений до 3,67%, для цивільних цілей, а згодом цей показник значно підвищився.

Після того, як президент Трамп вийшов з ядерної угоди 2015 року, Іран активізував свою ядерну програму і зараз збагачує уран на 60%. Але такий уран можна швидко перетворити на 90-відсотковий, необхідний для створення бомби.

Іран щомісяця виробляє достатньо збагаченого урану, необхідного для одного ядерного боєзаряду. Для створення справжнього ядерного пристрою знадобиться ще кілька місяців, хоча, за оцінками американської розвідки, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї не дав на це дозволу.

Трамп дав два місяці на укладення угоди і неодноразово погрожував застосувати військову силу, якщо Іран ухилятиметься від угоди.

Напередодні на півдні Ірану пролунав вибух – щонайменше вісім людей загинули та понад 700 осіб отримали поранення. Вибух стався неподалік від Маската, де проходив третій раунд переговорів між Іраном та США щодо ядерної програми Тегерана.

Джерело : The Wall Street Journal

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