Рубіо пояснив, чому США не запроваджують санкції проти Росії

Сполучені Штати не запроваджують нові санкції проти Росії, оскільки через дипломатичні зусилля Вашингтон хоче зблизити “сторони, що конфліктують”.

Про це держсекретар США Марко Рубіо розповів в інтерв’ю NBC News.

Рубіо пояснив, чому США не вводять санкції проти РФ

За словами політика, президент США Дональд Трамп залишається єдиним, хто може завершити російсько-українську війну.

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– В ту мить, коли ви починаєте таке робити (вводити санкції, ‒ Ред.), ви прирікаєте себе на ще два роки війни. Ви маєте побачити, що ніхто у світі не говорить з обома сторонами, лише США. І ми хочемо бути впевненими, що ми не покинемо роботу, яку можна виконати. Та ми не хочемо втрачати час на щось, що не дасть результату. Тому хочемо бути певні, що обидві сторони прагнуть миру, і на що вони готові піти задля цього, ‒ сказав Рубіо.

На запитання, чи свідчать останні заяви Дональда Трампа про можливість нових санкцій проти РФ, держсекретар заявив, що “ще не час” для цього. За словами Рубіо, президент США “знає, що у нього є ці варіанти”, проте націлений на укладання мирної угоди.

Він уточнив, що США хочуть переконатися, що вичерпали усі інші варіанти, які можуть “привести до миру”.

– Є варіанти, як бути з тими, кого ми вважаємо відповідальними за небажання миру. Однак ми вважаємо за краще не доходити до цього, оскільки це зачиняє двері для дипломатії, – повідомив Рубіо.

Марко Рубіо додав, що Вашингтон визначиться з перебігом перемовин щодо припинення вогню “протягом наступних кількох днів”, які стануть вирішальними.

Нагадаємо, днем раніше президент США Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін обманює його і не прагне завершити війну.

Перед цим Путін мав зустріч із спецпредставником Трампа Стівеном Віткоффом, де запевняв американця про нібито готовність РФ до переговорів з Україною без жодних попередніх умов.

Джерело : NBC News

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