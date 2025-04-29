Amnesty International опублікувала звіт про воєнні злочини РФ проти України

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у щорічному звіті вказала, що Росія під час агресивної війни проти України вчиняє воєнні злочини.

Навмисно цілили по мирних жителях

– Зросли жертви серед цивільного населення, оскільки російські війська застосовували заборонену зброю, виводили з ладу критично важливу цивільну інфраструктуру і, згідно з наявними даними, навмисно цілили по мирних жителях, – ідеться у звіті.

Зазначається, що на окупованих Росією територіях тривали репресії через неросійську ідентичність, відбувалися страти, тортури та інше жорстоке поводження з цивільними ув’язненими та військовополоненими.

Втрати серед цивільного населення

Правозахисники вказують, що втрати серед цивільного населення були вищими, ніж у 2023 році, і часто відбувалися далеко від лінії активних бойових дій, оскільки Росія продовжувала обстрілювати населені пункти ракетами та безпілотниками.

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– Ці атаки включали атаку на Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит у Києві, яка була серйозно пошкоджена після удару крилатою ракетою 8 липня – очевидний воєнний злочин, – написали автори звіту.

Вони також згадують, що Росія продовжувала систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру, і станом на травень 2024 року 70% теплових потужностей України були або зруйновані або перебували в окупації.

Страти військовополонених

В Amnesty International наголосили, що з’являється дедалі більше свідчень про позасудові страти українських військовополонених російськими військами.

– Генеральна прокуратура України наголошувала, що від 2022 року було страчено щонайменше 147 українських ув’язнених, майже 90% (127) з них – у 2024 році. Хоча Росія зазвичай ігнорувала або відкидала ці повідомлення, – написали правозахисники.

За їхніми словами, сотні українських військовополонених були засуджені в Росії та на окупованих нею територіях України, часто лише за участь у бойових діях.

– Відсутність належної правової процедури в таких судових процесах також є воєнним злочином, – наголошується у звіті.

Джерело: Amnesty International

Фото: МОЗ

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