Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Amnesty International опублікувала звіт про воєнні злочини РФ проти України

удар РФ по Охматдиту

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у щорічному звіті вказала, що Росія під час агресивної війни проти України вчиняє воєнні злочини.

Навмисно цілили по мирних жителях

– Зросли жертви серед цивільного населення, оскільки російські війська застосовували заборонену зброю, виводили з ладу критично важливу цивільну інфраструктуру і, згідно з наявними даними, навмисно цілили по мирних жителях, – ідеться у звіті.

Зазначається, що на окупованих Росією територіях тривали репресії через неросійську ідентичність, відбувалися страти, тортури та інше жорстоке поводження з цивільними ув’язненими та військовополоненими.

Втрати серед цивільного населення

Правозахисники вказують, що втрати серед цивільного населення були вищими, ніж у 2023 році, і часто відбувалися далеко від лінії активних бойових дій, оскільки Росія продовжувала обстрілювати населені пункти ракетами та безпілотниками.

Зараз дивляться

– Ці атаки включали атаку на Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит у Києві, яка була серйозно пошкоджена після удару крилатою ракетою 8 липня – очевидний воєнний злочин, – написали автори звіту.

Вони також згадують, що Росія продовжувала систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру, і станом на травень 2024 року 70% теплових потужностей України були або зруйновані або перебували в окупації.

Страти військовополонених

В Amnesty International наголосили, що з’являється дедалі більше свідчень про позасудові страти українських військовополонених російськими військами.

– Генеральна прокуратура України наголошувала, що від 2022 року було страчено щонайменше 147 українських ув’язнених, майже 90% (127) з них – у 2024 році. Хоча Росія зазвичай ігнорувала або відкидала ці повідомлення, – написали правозахисники.

За їхніми словами, сотні українських військовополонених були засуджені в Росії та на окупованих нею територіях України, часто лише за участь у бойових діях.

– Відсутність належної правової процедури в таких судових процесах також є воєнним злочином, – наголошується у звіті.

Читайте також
Покарання за воєнні злочини проти дітей: у Раді розглянуть законопроєкт
Верховна Рада

Джерело: Amnesty International

Фото: МОЗ

Воєнні злочини, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь