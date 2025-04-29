Чорний дим над містом: у Лондоні вирує потужна пожежа

У Лондоні вдруге за місяць спалахнула потужна пожежа. Наразі причину займання не встановлено, служби екстреної допомоги намагаються ліквідувати полум’я.

Приборкання вогню

An electrical substation off Edgeware Road in northwest London is on fire ???? pic.twitter.com/HFEtYPnPGA — London & UK Street News (@CrimeLdn) April 29, 2025



Сьогодні вранці у західному Лондоні спалахнула потужна пожежа на електропідстанції Вікторія-Пасаж. Очевидці публікують відео, де вирує полум’я.

Це сталося через кілька тижнів після аналогічного інциденту в аеропорту Хітроу, що порушило роботу транспортної системи міста.

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Перші повідомлення про загоряння з’явилися о 5:29 ранку. Загалом служба екстреної допомоги отримала понад 70 дзвінків.

На місце події було терміново направлено шість пожежних машин та близько 40 рятувальників. Для гасіння вогню пожежники використовують спеціальне обладнання.

Рятувальні роботи тривають, поки що інформації про постраждалих немає, правоохоронці контролюють доступ до небезпечної зони.

Джерело : The Guardian

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