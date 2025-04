Чорний дим над містом: у Лондоні вирує потужна пожежа

У Лондоні вдруге за місяць спалахнула потужна пожежа. Наразі причину займання не встановлено, служби екстреної допомоги намагаються ліквідувати полум’я.

An electrical substation off Edgeware Road in northwest London is on fire ???? pic.twitter.com/HFEtYPnPGA

— London & UK Street News (@CrimeLdn) April 29, 2025