Скорочення всього, крім оборони: Трамп запропонував Конгресу свою версію бюджету

Президент США Дональд Трамп домагається масштабних скорочень фінансування в усьому федеральному уряді, представивши проєкт бюджету, в якому він просить Конгрес скоротити загальні витрати країни на програми, не пов’язані з обороною, більш ніж на $163 млрд.

Опублікована в п’ятницю пропозиція змушує законодавців-республіканців викроїти понад 20% із федеральної скарбниці, яку Трамп уже заморожував без їхнього схвалення з дня інавгурації.

Амбітний бюджет Трампа

Як пише Politico, Конгрес не звик до скорочень, близьких до тих, що пропонує Трамп, що посилює напруженість між Білим домом і республіканцями в Конгресі, оскільки лідери Республіканської партії працюють над фінансуванням уряду до закінчення терміну закриття 30 вересня.

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Бюджет Трампа передбачає різке скорочення ключових програм з охорони довкілля, енергетики, освіти та іноземної допомоги на фінансовий рік, що почнеться в жовтні, а також скорочення сотень мільйонів доларів на гранти та інші проєкти, які Білий дім вважає “марнотратними”.

У деяких випадках адміністрація закликає до ліквідації цілих агентств.

Водночас Трамп просить Конгрес різко збільшити фінансування таких пріоритетних галузей, як охорона кордонів і оборона, а також безпека повітряного і залізничного транспорту і діяльність правоохоронних органів.

План видатків на 2026 фінансовий рік, як його називає Politico – “худий бюджет” президента – є списком побажань адміністрації, який зазвичай розглядають як символічний і навряд чи виконають у повному обсязі, оскільки республіканці в Конгресі розробляють свої власні законопроєкти, щоб забезпечити приплив федеральних грошей і запобігти зупинці роботи уряду 1 жовтня.

Конгрес часто відкидає бюджетні ідеї Білого дому на користь власного плану витрат, і головний асигнувальник Палати представників не взяв на себе зобов’язання використовувати загальні суми, запропоновані Трампом, як стелю для дюжини законопроєктів про фінансування, які республіканці планують провести через комітет до серпня.

– Послухайте, ми підтримуємо адміністрацію в тому, що вона намагається зробити. Але за всієї поваги до будь-якої людини, я думаю, що члени Палати краще розуміють, що може пройти, а що ні, ніж виконавча влада, – сказав журналістам цього тижня голова комітету з асигнувань Палати представників, республіканець Том Коул.

Президент пропонує, Конгрес розпоряджається

Проте бюджет служить “дорожньою картою” пріоритетів Трампа у сфері витрат і політичних цілей, що набуває дедалі більшого значення на тлі триваючих спроб президента відібрати владу над гаманцем у законодавців на Капітолійському пагорбі.

Стара приказка про бюджетне голосування на Капітолійському пагорбі – “президент пропонує, Конгрес розпоряджається” – цього року не така вже й актуальна, пише Politico. Це пов’язано з тим, що Трамп скасовує і заморожує сотні мільярдів доларів без згоди Конгресу, що спричиняє судові позови по всій країні та 39 розслідувань наглядових органів щодо того, чи порушує адміністрація Трампа закон, “відтягуючи” на себе вже ухвалене Конгресом фінансування.

У перші місяці свого правління Трамп прагнув швидко реорганізувати федеральний уряд і доручив Елону Маску та його Департаменту ефективності державного управління скоротити видатки, що викликало масові заворушення. Ці кроки часом ставили Трампа в протиріччя з асигнуваннями Конгресу від його власної партії, створюючи передумови для битви за державні видатки в найближчі місяці.

На цьому тлі бюджетна пропозиція є найпотужнішим залпом Білого дому, спрямованим на скорочення федеральних дискреційних витрат на необоронні потреби до $557 млрд у 2026 фінансовому році, що приблизно на $163 млрд менше за нинішній рівень.

Зниження витрат означатиме далекосяжні зміни у внутрішніх програмах та іноземній допомозі, включно з відмовою від фінансування ініціатив Агентства з охорони навколишнього середовища. У минулому Білий дім назвав це скорочення “екологічною справедливістю”.

Водночас відбувається скорочення мільйонів доларів грантів Міністерства освіти на підтримку вчителів і розвиток дошкільних установ, які адміністрація звинуватила в просуванні “критичної расової теорії” та ініціатив щодо різноманітності, справедливості та інклюзивності.

Білий дім також виступає за закриття USAID та Інституту миру США – двох найвідоміших агентств, які стали мішенню для його уряду в останні місяці.

У Міністерстві охорони здоров’я та соціальних служб адміністрація має намір скоротити мільйони доларів із таких установ громадської охорони здоров’я, як Національні інститути здоров’я та Центри з контролю та профілактики захворювань, а також консолідувати кілька невеликих медичних установ – зміни відповідають бюджетному документу, який просочився раніше і в якому викладали плани масштабної реорганізації всього міністерства.

Проєкт бюджету Трампа також передбачає скорочення дискреційного фінансування Міністерства житлового будівництва та міського розвитку більш ніж на 40%.

Міністерство внутрішніх справ і Міністерство праці також зазнають різкого скорочення бюджету – більш ніж на 30 % порівняно з їхнім нинішнім рівнем.

Адміністрація Трампа також докладно описала пропоновані глибокі скорочення десятків програм різних відомств і агентств, від програм Держдепартаменту, спрямованих на просування “м’якої сили” США за кордоном, до наукових ініціатив і низки заходів з охорони природи.

Скорочення NASA

Також запропонований Трампом бюджет на наступний рік передбачає масштабні скорочення багатьох програм NASA, включно з планом поступової відмови від місячної ракети виробництва компанії Boeing Co, скорочення екіпажів і операцій на Міжнародній космічній станції та урізання наукових ініціатив.

Запит Трампа на фінансування скоротить бюджет NASA більш ніж на $6 млрд порівняно з тим, що агентство отримало на 2025 рік.

Пропонований бюджет у розмірі $18,8 мільярда доларів передбачає скорочення по всьому портфелю НАСА, але найбільші зміни торкнуться наукових програм агентства, фінансування яких скоротиться майже на $2,3 мільярда доларів.

У бюджетному плані Білий дім закликає NASA поступово відмовитися від “жахливо дорогої і тривалої” ракети Space Launch System, побудованої компанією Boeing, або SLS, і капсули для екіпажу Orion, побудованої компанією Lockheed Martin Corp. Orion після всього трьох польотів. Бюджет включає план із заміни цих апаратів “більш економічними комерційними системами” для відправки людей на Місяць.

– Ця пропозиція містить інвестиції для одночасного освоєння Місяця і Марса, водночас пріоритет надається найважливішим науковим і технологічним дослідженням, – ідеться в заяві виконувачки обов’язків адміністратора NASA Джанет Петро.

Впливові члени Конгресу, такі як сенатор від Техасу Тед Круз і конгресмен Брайан Бабін, люто захищають нинішню архітектуру повернення на Місяць, включно з ракетою SLS і капсулою Orion, що потенційно може призвести до серйозної бюджетної битви за агентство.

Адміністрація також хоче скасувати проєкт NASA Gateway – нову космічну станцію, розроблювану для життя і роботи астронавтів на Місяці, і довгостроковий план NASA з доставки зразків марсіанського ґрунту на Землю, відомий як Mars Sample Return.

У 2024 році NASA заявило, що програма Mars Sample Return значно перевищила бюджет і відстає від графіка, що спонукало агентство шукати альтернативні рішення для цього проєкту в комерційній галузі.

Скорочення були детально описані в так званому “худому бюджеті”, який містить основні бюджетні запити Білого дому для агентств, а також загальну інформацію про те, як будуть розподілятися гроші.

Білий дім також запропонував скоротити кількість екіпажів, які працюють на Міжнародній космічній станції, оскільки NASA готується відправити орбітальну лабораторію на пенсію до 2030 року.

Це також збіжиться зі “значним скороченням” польотів для відправки екіпажів і вантажів на космічну станцію, йдеться в бюджеті. Така пропозиція скоротить кількість наукових експериментів, що проводяться на МКС, а ті, що залишилися, будуть спрямовані на “зусилля, критично важливі для програм дослідження Місяця і Марса”.

Бюджет передбачає збільшення фінансування досліджень Місяця більш ніж на $7 млрд, а також нові інвестиції в розмірі 1 мільярда доларів на дослідження Марса.

Джаред Айзекман, кандидат Трампа на посаду адміністратора НАСА, який очікує затвердження, назвав пропоновані скорочення на науку “неоптимальними” і заявив, що хоче, щоб космічне агентство продовжувало програму Artemis, одночасно здійснюючи місію на Марс.

Очікується, що наприкінці травня Білий дім надішле до Конгресу повністю опрацьовану бюджетну пропозицію, яка має містити докладніший розгляд будь-яких змін у політиці космічного агентства, таких як скасування наявних програм або запуск нових. Цифри та асигнування для NASA можуть змінитися, оскільки бюджетний процес продовжує розглядатися в Конгресі.

Джерело : Politico, Bloomberg

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