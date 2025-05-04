Воррен Баффет іде з посади гендиректора Berkshire: хто очолить компанію

Мільярдер і філантроп Воррен Баффет повідомив, що наприкінці року піде у відставку з посади генерального директора Berkshire Hathaway. Баффет очолював компанію упродовж 60 років і став одним із найвпливовіших інвесторів у світі.

Про це повідомляє агентство AP News.

Баффет залишає посаду гендиректора Berkshire Hathaway

Про своє рішення Воррен Баффет оголосив під час засідання акціонерів Berkshire Hathaway. Він також рекомендував раді директорів компанії призначити на його посаду віцепрезидента Грега Абеля.

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– Я думаю, що настав час, коли Грег (Абель, – Ред.) має стати головним виконавчим директором компанії наприкінці року, – сказав 94-річний Баффет.

За його словами, збори ради директорів, на яких він планує винести кандидатуру Абеля, відбудуться 4 травня. Він висловив впевненість, що кандидатуру Абеля буде схвалено одноголосно.

Баффет також заявив, що після залишення посади глави конгломерату він не планує продавати свій пакет акцій.

– Я б додав, що рішення зберегти кожну акцію – це економічне рішення, оскільки вважаю, що перспективи Berkshire будуть кращими під керівництвом Грега, ніж під моїм, – сказав гендиректор.

Грегу Абелю 62 роки і він родом із Канади. Бізнесмен має 25-річний досвід роботи в Berkshire і вже керує всіма нестраховими бізнесами конгломерату, включно з десятками операцій у сфері викопної енергетики, хімічної промисловості, нерухомості та роздрібної торгівлі.

Він став віцеголовою Berkshire у 2018 році, а з 2021 року Абеля почали називати наступником Баффета. Водночас сам мільярдер раніше заявляв, що не планує йти на пенсію, попри вік.

Баффет очолює Berkshire Hathaway, що базується у штаті Небраска, з 1965 року. Багато хто вважає, що саме він перетворив Berkshire з дрібного виробника текстилю на конгломерат вартістю $1,03 трлн із десятками підприємств у страховій, залізничній, енергетичній та інших галузях.

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