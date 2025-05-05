”Голлівуд занепадає”: Трамп анонсував 100% мито на фільми, зняті не в США

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір ввести 100% митний збір на всі фільми, зняті за межами країни.

У зверненні, опублікованому на платформі Truth Social, він заявив, що іноземні уряди цілеспрямовано переманюють американських кіновиробників за допомогою податкових пільг.

The Movie Industry in America is DYING a very fast death. Other Countries are offering all sorts of incentives to draw our filmmakers and studios away from the United States. Hollywood, and many other areas within the U.S.A., are being devastated. This is a concerted effort by… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 4, 2025

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– Голлівуд і багато інших регіонів у США занепадають. Це скоординовані дії інших країн – а отже, загроза національній безпеці. Крім усього іншого, це ще й пропаганда! – написав Трамп, додавши, що прагне, аби фільми знову знімали в Америці.

Мито від Трампа для кіногалузі – що відомо

За президентським розпорядженням, Міністерство торгівлі США та торговий представник вже почали розробку механізму впровадження тарифу. Це підтвердив міністр торгівлі Говард Латнік у дописі на платформі X. Проте жодних деталей щодо способу обрахунку мита, чи поширюватиметься воно на стримінгові платформи, наразі немає.

Оголошення спричинило хвилю обговорень у Голлівуді. Представники кіноіндустрії намагаються з’ясувати, чи торкнуться нові мита фільмів американських студій, які знімали за кордоном, зокрема в Канаді, Великій Британії чи Австралії. За даними дослідницької компанії ProdPro, у 2023 році половина витрат на великобюджетні проєкти (понад $40 млн) припала саме на іноземні локації.

У відповідь на заяву Трампа політики Австралії та Нової Зеландії вже пообіцяли відстоювати права своїх національних кіноіндустрій. Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк заявив, що уряд “беззастережно захищатиме екранний сектор”. Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон закликав дочекатися подробиць, запевнивши, що країна залишиться “активним гравцем у цій сфері”.

Кіновиробництво у США – статистика

Кіно- та телепродукція в Лос-Анджелесі за останнє десятиліття скоротилася майже на 40%, частково через більш вигідні умови за кордоном.

Попри заклики кіноспільноти, Каліфорнія досі поступається популярністю місцям на кшталт Торонто, Ванкувера чи Центральної Європи. Критики наголошують, що тариф може мати катастрофічні наслідки.

– Помста з боку інших країн знищить нашу індустрію. У нас набагато більше втрат, ніж потенційної вигоди, – заявив експосадовець Мінторгу Вільям Рейнш.

Раніше Трамп вже запроваджував жорсткі торговельні обмеження, зокрема проти Китаю, що спричинило економічну напругу та нові квоти на американські фільми на китайському ринку – другому за розміром у світі.

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