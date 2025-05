”Голлівуд занепадає”: Трамп анонсував 100% мито на фільми, зняті не в США

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір ввести 100% митний збір на всі фільми, зняті за межами країни.

У зверненні, опублікованому на платформі Truth Social, він заявив, що іноземні уряди цілеспрямовано переманюють американських кіновиробників за допомогою податкових пільг.

The Movie Industry in America is DYING a very fast death. Other Countries are offering all sorts of incentives to draw our filmmakers and studios away from the United States. Hollywood, and many other areas within the U.S.A., are being devastated. This is a concerted effort by…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 4, 2025