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”Голлівуд занепадає”: Трамп анонсував 100% мито на фільми, зняті не в США

Дональд Трамп вводить мита на фільми
Фото: Getty Images, Pexels

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір ввести 100% митний збір на всі фільми, зняті за межами країни.

У зверненні, опублікованому на платформі Truth Social, він заявив, що іноземні уряди цілеспрямовано переманюють американських кіновиробників за допомогою податкових пільг.

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– Голлівуд і багато інших регіонів у США занепадають. Це скоординовані дії інших країн – а отже, загроза національній безпеці. Крім усього іншого, це ще й пропаганда! – написав Трамп, додавши, що прагне, аби фільми знову знімали в Америці.

Мито від Трампа для кіногалузі – що відомо

За президентським розпорядженням, Міністерство торгівлі США та торговий представник вже почали розробку механізму впровадження тарифу. Це підтвердив міністр торгівлі Говард Латнік у дописі на платформі X. Проте жодних деталей щодо способу обрахунку мита, чи поширюватиметься воно на стримінгові платформи, наразі немає.

Оголошення спричинило хвилю обговорень у Голлівуді. Представники кіноіндустрії намагаються з’ясувати, чи торкнуться нові мита фільмів американських студій, які знімали за кордоном, зокрема в Канаді, Великій Британії чи Австралії. За даними дослідницької компанії ProdPro, у 2023 році половина витрат на великобюджетні проєкти (понад $40 млн) припала саме на іноземні локації.

У відповідь на заяву Трампа політики Австралії та Нової Зеландії вже пообіцяли відстоювати права своїх національних кіноіндустрій. Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк заявив, що уряд “беззастережно захищатиме екранний сектор”.  Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон закликав дочекатися подробиць, запевнивши, що країна залишиться “активним гравцем у цій сфері”.

Кіновиробництво у США – статистика

Кіно- та телепродукція в Лос-Анджелесі за останнє десятиліття скоротилася майже на 40%, частково через більш вигідні умови за кордоном.

Попри заклики кіноспільноти, Каліфорнія досі поступається популярністю місцям на кшталт Торонто, Ванкувера чи Центральної Європи. Критики наголошують, що тариф може мати катастрофічні наслідки.

– Помста з боку інших країн знищить нашу індустрію. У нас набагато більше втрат, ніж потенційної вигоди, – заявив експосадовець Мінторгу Вільям Рейнш.

Раніше Трамп вже запроваджував жорсткі торговельні обмеження, зокрема проти Китаю, що спричинило економічну напругу та нові квоти на американські фільми на китайському ринку – другому за розміром у світі.

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Дональд Трамп

Джерело: Reuters, The Guardian
Голлівуд, Дональд Трамп
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