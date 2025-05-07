У Росії уражено аеродроми Кубинка та Шайковка – ЦПД

Уночі 7 травня було уражено авіабазу Кубинка в Московській області та аеродром Шайковка в Калузькій області РФ.

Атака на авіабазу Кубинка в Московській області

Атаку на авіабазу Кубинка в Московській області вже підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Зараз дивляться

За його словами, авіабазу Кубинка, де базуються літаки Су-27 та МіГ-29, уражено.

До слова, займання на аеродромі зафіксували також супутники системи моніторингу пожеж NASA.

Слід зауважити, що Міноборони РФ поки не хвалилося “знищенням” цілей у Московській області.

Губернатор регіону Андрій Воробйов про гучну ніч, яка вже, до речі, третя поспіль, мовчить.

Мер Москви Сергій Собянін відзвітував про ліквідацію дев’яти дронів.

Росавіація тим часом неодноразово запроваджувала обмеження в столичних аеропортах.

Зокрема, двічі такі повідомлення стосувалися аеропорту Шереметьєво.

Аеропорт Внуково відкрили о четвертій ранку.

Досі не скасовані обмеження в аеропортах Жуковський та Домодєдово.

Атака на аеродром Шайковка в Калузькій області

Губернатор Калузької області Владислав Шапша атаку на аеродром Шайковка замовчує, хоча цю інформацію вже підтвердив очільник ЦПД при РНБО.

Очільник регіону пише лише про сім “знищених” дронів.

Однак дані з супутників системи моніторингу пожеж NASA свідчать про займання на території аеродрому.

Зокрема, є інформація про потужну пожежу на території складів паливно-мастильних матеріалів.

Зауважимо, що на аеродромі Шайковка в Калузькій області базуються літаки Ту-22МЗ та зберігаються ракети, зокрема Х-22.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Коваленко, Сергій Собянін, Владислав Шапша, Представитель Росавиации

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.