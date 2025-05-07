Це ганьба: Трамп про удари Індії по Пакистану

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп засудив військову операцію Індії проти Пакистану, назвавши її “ганьбою”.

Американський лідер заявив, що дізнався про це напередодні заходу в Овальному кабінеті.

Трамп засудив удари Індії по Пакистану

– Це ганьба. Ми щойно почули про це, коли входили в двері Овального кабінету… Я думаю, що люди знали, що щось має статися, зважаючи на попередні події. Вони боролися протягом тривалого часу, протягом багатьох, багатьох десятиліть і століть, – сказав він.

Зараз дивляться

Трамп також висловив сподівання, що “це закінчиться дуже швидко”.

У Державному департаменті США заявили, що наразі не можуть дати жодної оцінки ситуації, проте уважно стежать за розвитком подій в цьому регіоні.

Індія розпочала операцію Сіндур

Вранці 7 травня влада Індії оголосила про початок військової операції проти Пакистану, завдавши удару по його “терористичній” інфраструктурі.

Загалом було уражено дев’ять цілей, звідки, за даними Індії, планувалися й координувалися атаки на її території.

ЗМІ інформують, що Пакистан нібито завдав ударів у відповідь по цілях в Індії. Вони також повідомляють про жертви та постраждалих, проте офіційно уряди двох країн наразі про це мовчать.

Джерело : CNN

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