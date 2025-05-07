У Ватикані офіційно розпочався процес обрання нового Папи Римського

У Ватикані офіційно розпочався конклав ввечері 7 травня. У Сикстинській капелі зібралися 133 кардинали, щоб обрати нового Папу Римського.

Конклав у Ватикані – обрання Папи Римського

Процесію очолив державний секретар Ватикану П’єтро Паролін, який також є одним з основних претендентів на Святий Престол.

Як повідомляється, перед початком конклаву кардинали урочисто присягли на дотримання суворої таємниці, порушення якої карається відлученням від церкви.

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Коли присягнув останній з кардиналів Джордж Джейкоб Коовакад, то всі, хто не бере участь у конклаві, вийшли з Сикстинської капели.

Після конференції головний церемоніймейстер та кардинал-проповідник також вийдуть з неї.

Згодом відбудеться перше голосування. Результати обрання Папи Римського стануть відомі завдяки диму, який з’явиться з комина над капелою.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що таке конклав і як відбуваються вибори Папи Римського у Ватикані.

Джерело: Vatican News

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