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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Кандидат у президенти Румунії Сіміон хоче від України компенсації за переданий Patriot

Джордже Сіміон
Фото: Depositphotos

Проросійський кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон заявив, що не підтримуватиме надання більшої кількості військової допомоги Україні. Але він дотримуватиметься рішень, ухвалених президентом США Дональдом Трампом.

Кандидат у президенти Румунії про допомогу Україні

Джордже Сіміон зазначив, що дотримуватиметься доктрини Дональда Трампа щодо України та оборонної політики.

Водночас кандидат у президенти Румунії стверджує, що в разі перемоги вимагатиме компенсації від України за надану раніше військову допомогу, зокрема за передану систему ППО Patriot.

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– Румунія не дасть жодного цента іншій країні, а зосередиться на своєму власному населенні, – наголосив Сіміон.

Крім того, Сіміон відповів, чи буде Румунія голосувати в Європейській Раді за новий пакет підтримки для України, якщо він стане президентом.

– Наша позиція щодо агресивної війни Росії проти України, яка триває вже три роки та не закінчується – це нейтралітет. Ні ескалації, ні озброєнню. І повне узгодження з політикою адміністрації Трампа – нашого стратегічного партнера, – стверджує кандидат у президенти Румунії.

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Джерело: Politico, Digi24

Війна в Україні, Дональд Трамп, Румунія, США
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