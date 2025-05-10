Лунають вибухи: Пакистан розпочав масштабний військовий наступ на Індію

Сьогодні вранці 10 травня Пакистан заявив про початок військової операції проти Індії.

Про це повідомляє BBC.

Пакистан оголосив військову операцію проти Індії

Державне телебачення Пакистану та Департаменту зв’язків з громадськістю пакистанської армії (ISPR) заявили про початок контрнаступу на Індію після того, як Пакистан звинуватив Делі у запуску ракет по трьох пакистанських авіабазах.

Зараз дивляться

Пакистан назвав контрнаступ Операція Баньян Марсус – термін узято з Корану, він означає міцну, єдину структуру.

Невдовзі після повідомлень про удари близько 03:15 за місцевим часом (22:15 за Гринвічем), які, за твердженням Пакистану, були індійськими і завдали шкоди трьом його авіабазам, управління аеропортів Пакистану закрило повітряний простір країни для всіх польотів до полудня за місцевим часом.

Управління аеропортів Індії оголосило, що закриває 32 аеропорти на півночі і заході країни до ранку 15 травня.

Армія Пакистану заявила, що нібито знищила індійські системи протиповітряної оборони С-400.

Полковник індійської армії Софія Куреші звинуватила Пакистан у використанні високошвидкісних ракет для ураження індійських авіабаз.

Де повідомляють про вибухи

Повідомлення про вибухи надходять із кількох місць уздовж лінії контролю, фактичного кордону між Індією та Пакистаном у Кашмірі.

Репортери BBC чули вибухи в містах Срінаґар і Джамму, що перебувають під управлінням Індії в Кашмірі. Що саме за вибухи ‒ не встановлено.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що чули звуки вибухів з Удхампура в індійському Кашмірі і Патанкота в Пенджабі – в обох місцях розташовані індійські оборонні об’єкти, які, за твердженням Пакистану, стали мішенню для обстрілу.

За свідченнями очевидців, у Срінаґарі пролунало щонайменше п’ять вибухів. Місто повністю знеструмлене.

Очевидець, який живе поблизу аеропорту Срінаґар, чув шум, схожий на звук реактивного літака, що пролетів поруч з аеропортом, після чого пролунали вибухи. Потім очевидці побачили дим.

Раніше Пакистан стверджував, що Індія випустила ракети по авіабазах в Равалпінді – за 10 км (6,2 м) від столиці Ісламабаду – Чаквал і Шоркот. Індія поки що не прокоментувала ці заяви.

Повідомляється про загибель двох цивільних у місті Джамму в Кашмірі, що перебуває під управлінням Індії.

Заклик США до деескалації

Державний секретар США Марко Рубіо у розмові з начальником пакистанської армії Асімом Муніром і міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром закликав обидві сторони до деескалації ситуації.

У розмові з Муніром Рубіо запропонував допомогу США для початку конструктивних переговорів з метою уникнення майбутніх конфліктів, а в розмові з Джайшанкаром закликав обидві сторони до зниження напруженості.

7 травня Індія завдала авіаударів по Пакистану та по контрольованій ним території спірного Кашміру. Ісламабад назвав ці дії “відвертим актом війни”. Напруження між країнами зросло після нападу на туристів у Кашмірі – Індія звинуватила Пакистан. Факти ICTV дізнавалися, чому Індія напала на Пакистан та яка основна причина конфлікту.

Джерело : BBC

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.